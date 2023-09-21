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  1. В Украине

Пенсии по потере кормильца: какой размер и кому назначают

23:22, 21 сентября 2023
В Пенсионном фонде объяснили, кому из родственников назначают пенсию по потери кормильца.
Пенсии по потере кормильца: какой размер и кому назначают
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В Украине пенсию из-за потери кормильца назначают нетрудоспособным членам семьи умершего, находившимся на его содержании. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:

  • муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет или возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV;
  •  дети до 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет;
  •  дети, которые учатся — до завершения обучения, но не дольше 23 лет;
  •  дети-сироты — до 23 лет;
  • муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Важно отметить, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, находятся ли они на его иждивении.

Размеры пенсий в связи с потерей кормильца составляют:

  • 50% пенсии по возрасту — на одного нетрудоспособного члена семьи;
  •  100% пенсии по возрасту — на двух и более нетрудоспособных членов семьи.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть ниже:

  • 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — на одного нетрудоспособного члена семьи (с 01.12.2022 — 2093 грн);
  •  120% - на двоих (с 01.12.2022 — 2511,60 грн);
  •  150% - на трех и более нетрудоспособных членов семьи (с 01.12.2022 — 3139,50 грн).

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