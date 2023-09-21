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Авторы законопроекта об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр объяснили его необходимость

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  1. В Украине

ВСУ нанесли масштабные удары по складам рф под Васильевкой: оккупанты пытаются спасти то, что осталось

19:10, 21 сентября 2023
ВСУ нанесли удар по технике и складам боеприпасов на оккупированной территории Васильевского района Запорожской области.
ВСУ нанесли масштабные удары по складам рф под Васильевкой: оккупанты пытаются спасти то, что осталось
Источник фото: Генштаб ВСУ
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Украинские войска нанесли удар по технике и складам боеприпасов на территории, находящейся под оккупацией в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил эфире телемарафона Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Он отметил, что наблюдается активность украинских войск после событий в Мелитополе, где было ликвидировано несколько десятков российских офицеров и ранен командующий 58 армии рф. Оккупанты продолжают разбирать завалы своего штаба в этом городе.

На оккупированной территории Васильевского района, неподалеку от линии фронта, были нанесены удары по технике и складам боеприпасов армии рф, что привело к детонации взрывчатки в течение нескольких часов. Оккупанты попытались вывезти то, что осталось в результате этих событий.

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