Призывал к убийствам украинцев: подозрение получил глава так называемого «медиа-холдинга днр» Беседин

После начала полномасштбной войны он одним из первых агитировал поддерживать «присоединение» оккупированного Донбасса в состав рф.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что собрана доказательная база на предателя Романа Беседина, который возглавляет так называемый «медиа-холдинг днр». Он позиционирует себя как один из ключевых рупоров кремля во временно оккупированном Донецке и публично призывает к уничтожению украинцев.

Отмечается, что Беседин еще в 2018 году добровольно возглавил вражеский «медиа-холдинг», зарегистрированный в рф.

Он входит в ближайшее окружение террориста Пушилина, который лично способствовал его назначению в ряды прокремлевского органа пропаганды.

После начала полномасштабного вторжения Беседин одним из первых развернул широкую агиткампанию в поддержку «присоединения» оккупированного Донбасса в состав рф, сообщает СБУ.

С этой целью он давал указание подчиненным пропагандистам активно освещать российскую «паспортизацию» местных жителей и делать фейковые публикации о псевдореферендуме 2022 года.

А еще Беседин использовал подконтрольные издания для распространения призывов к участию в незаконных выборах рф в сентябре этого года.

Беседину сообщили о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку он находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

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