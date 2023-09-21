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  1. В Украине

Призывал к убийствам украинцев: подозрение получил глава так называемого «медиа-холдинга днр» Беседин

17:41, 21 сентября 2023
После начала полномасштбной войны он одним из первых агитировал поддерживать «присоединение» оккупированного Донбасса в состав рф.
Призывал к убийствам украинцев: подозрение получил глава так называемого «медиа-холдинга днр» Беседин
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины сообщает, что собрана доказательная база на предателя Романа Беседина, который возглавляет так называемый «медиа-холдинг днр». Он позиционирует себя как один из ключевых рупоров кремля во временно оккупированном Донецке и публично призывает к уничтожению украинцев.

Отмечается, что Беседин еще в 2018 году добровольно возглавил вражеский «медиа-холдинг», зарегистрированный в рф. 

Он входит в ближайшее окружение террориста Пушилина, который лично способствовал его назначению в ряды прокремлевского органа пропаганды.

После начала полномасштабного вторжения Беседин одним из первых развернул широкую агиткампанию в поддержку «присоединения» оккупированного Донбасса в состав рф, сообщает СБУ.

С этой целью он давал указание подчиненным пропагандистам активно освещать российскую «паспортизацию» местных жителей и делать фейковые публикации о псевдореферендуме 2022 года.

А еще Беседин использовал подконтрольные издания для распространения призывов к участию в незаконных выборах рф в сентябре этого года.

Беседину сообщили о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 1 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку он находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

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