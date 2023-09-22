В Украине будет создан Государственный реестр национальных публичных деятелей с целью мониторинга их сделок

В Реестр должны попасть министры, народные депутаты, судьи Верховного Суда и апелляционных судов, члены ВСП, ВККС и другие национальные публичные деятели.

В Украине планируют создать Единый государственный реестр национальных публичных деятелей. Соответствующая идея заложена в принятом парламентом в первом чтении 21 сентября законопроекте 9269-д по пожизненному мониторингу РЕР-ов (политически значимых лиц или Politically exposed persons), чего требует МВФ. Пока такой мониторинг не пожизненный, а должен осуществляться в течение 3 лет после увольнения с должности.

Напомним, что к РЕРам – национальным публичным деятелям относятся в частности министры, народные депутаты, руководство Государственного управления делами, председатели и судьи КСУ, Верховного Суда, высших специализированных судов; члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров; Генеральный прокурор и его заместители; государственные служащие, должности которых относятся к категории А; руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов СБУ, председатели и судьи апелляционных судов; руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50% и т. д.

Хотя мониторинг предлагается и пожизненный, вместе с тем, народные депутаты предусмотрели в законопроекте, что если со времени увольнения РЕР-а прошло более 12 месяцев и осуществлявшиеся им в течение года финансовые операции составляли низкий риск, а также субъект первичного финансового мониторинга не обнаружит признаков, что такое лицо несет риск, свойственный политически значимым лицам, то субъект первичного финансового прекращает принимать в отношении РЕР-а, членов его семьи и связанных лиц меры по тщательной проверке, о чем уведомляет Госфинмониторинг.

Какой механизм

Будет формировать и вести Единый государственный реестр национальных публичных деятелей Госфинмониторинг – в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Однако заключительные и переходные положения законопроекта не устанавливают срок, в который такой Реестр должен быть создан. Есть только общий срок в 3 месяца для приведения актов в соответствие. Также не выписаны никакие детали относительно этого Реестра.

Итак, законодатели предлагают установить, что для определения принадлежности клиента или конечного бенефициарного владельца клиента к национальным публичным деятелям, членам их семей или связанным с ними лицам субъект первичного финансового мониторинга (т.е. банк, адвокат, нотариус, аудитор, страховщик, оператор почтовой связи и т.д.) использует в том числе сведения этого Реестра национальных публичных деятелей.

Национальный публичный деятель в течение выполнения и 12 месяцев после прекращения выполнения им выдающихся публичных функций обязан уведомлять субъекта первичного финансового мониторинга по его запросу о выполнении (прекращении выполнения) таким национальным публичным деятелем выдающихся публичных функций.

Напомним, что по действующему закону те же нотариусы, адвокаты и другие субъекты первичного финансового мониторинга обязаны дополнительно во время надлежащей проверки осуществлять в отношении клиентов, которые (конечные бенефициарные владельцы которых) являются политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами, такие меры:

1) иметь надлежащую систему управления рисками с целью выявления факта принадлежности клиента или конечного владельца бенефициарного клиента к указанной категории;

2) получать разрешение руководителя субъекта первичного финансового мониторинга для установления (продолжения) деловых отношений, проведения (без установления деловых отношений) финансовых операций на сумму, равную или превышающую сумму, определенную частью первой статьи 20 настоящего Закона (независимо от того, проводится такая финансовая операция единовременно или более чем несколько финансовых операций, которые могут быть связаны между собой);

3) принимать достаточные меры с целью установления источника состояния (богатства) и источника средств, с которыми связаны деловые отношения или операции с такими лицами;

4) осуществлять на постоянной основе углубленный мониторинг деловых отношений. Объем действий субъекта первичного финансового мониторинга должен быть пропорционален риску деловых отношений (финансовой операции без установления деловых отношений) с клиентом.

Законодатели предлагают в принятом за основу законопроекте добавить, что в отношении клиентов, которые (конечные бенефициарные владельцы которых) являются национальными публичными деятелями, членами их семей и лицами, связанными с национальными публичными деятелями, меры, определенные вышеуказанными пунктами 2–4 настоящей части, могут осуществляться при включении такого национального публичного деятеля в Единый государственный реестр национальных публичных деятелей с учетом следующего.

А именно субъект первичного финансового мониторинга должен обеспечить надлежащее применение риск-ориентированного подхода при обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и связанными лицами, с целью присвоения обоснованного уровня риска, предотвращения безосновательного отказа от осуществления финансовых операций и/или установления (продолжения) деловых отношений.

Субъект первичного финансового мониторинга несет ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, являющимся политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами, риск-ориентированного подхода, включая установление им необоснованного уровня риска или употребление в отношении них непропорциональных мер согласно категории риска, безосновательный отказ от осуществления финансовых операций или установление (продолжение) деловых отношений.

В случае отказа клиенту, который (бенефициарный владелец которого) является политически значимым лицом, членом его семьи и/или лицом, связанным с политически значимым лицом, в осуществлении финансовых операций и/или установлении (продолжении) деловых отношений, субъект первичный финансовый мониторинг обязан письменно предоставить такому клиенту обоснованную причину такого отказа.

В случае если с момента прекращения выполнения политически значимым лицом выдающихся публичных функций прошло более 12 месяцев и финансовые операции, осуществлявшиеся таким лицом в течение этого времени, составляли низкий риск, а также субъект первичного финансового мониторинга не выявит признаков, что такое лицо несет риск, свойственный политически значимым лицам, такой субъект первичного финансового мониторинга не принимает (прекращает употреблять) в отношении него, членов его семьи и лиц, связанных с ним, меры, определенные вышеуказанными пунктами 2–4, и сообщает об этом специально уполномоченному органу.

Также предлагается повысить ответственность для тех, кто проводит первичный финансовый мониторинг, то есть, к адвокатам, нотариусам, банкам и пр.

Так, к ним могут быть применены штрафы за нарушение требований по выявлению принадлежности клиентов и других лиц к политически значимым лицам, членам их семей, лицам, связанным с ними, в случаях, предусмотренных законодательством Украины, ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода в части установления таким лицам необоснованного уровня риска, принятие в отношении них непропорциональных мер в соответствии с категорией риска, безосновательный отказ от осуществления финансовых операций и/или установления (продолжения) деловых отношений с такими лицами – до 100 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Автор: Наталья Мамченко

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