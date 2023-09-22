В Україні створять Державний реєстр національних публічних діячів з метою моніторингу їх правочинів

До Реєстру мають потрапити міністри, народні депутати, судді Верховного Суду і апеляційних судів, члени ВРП, ВККС та інші національні публічні діячі.

В Україні планують створити Єдиний державний реєстр національних публічних діячів. Відповідна ідея закладена у прийнятому парламентом в першому читанні 21 вересня законопроекті 9269-д стосовно пожиттєвого моніторингу РЕР-ів (політично значущих осіб або Politically exposed persons), чого вимагає МВФ. Наразі такий моніторинг не довічний, а має здійснюватися протягом 3 років після звільнення з посади.

Нагадаємо, що до РЕРів – національних публічних діячів належать зокрема міністри, народні депутати, керівництво Державного управління справами, голови та судді КСУ, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його заступники; державні службовці, посади яких належать до категорії А; керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів СБУ, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50% тощо.

Хоча моніторинг пропонується і пожиттєвий, разом з тим, народні депутати передбачили у законопроекті, що якщо з часу звільнення РЕР-а пройшло більше 12 місяців і фінансові операції, що здійснювалися ним протягом року, становили низький ризик, а також суб’єкт первинного фінансового моніторингу не виявить ознак, що така особа несе ризику, властивого політично значущим особам, то суб’єкт первинного фінансового припиняє вживати щодо РЕР-а, членів його сім’ї та пов’язаних осіб заходи з ретельної перевірки, про що повідомляє Держфінмоніторинг.

Який механізм

Формуватиме та вестиме Єдиний державний реєстр національних публічних діячів Держфінмоніторинг – у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Однак прикінцеві та перехідні положення законопроекту не встановлюють строку, в який такий Реєстр має бути створено. Є лише загальний строк в 3 місяці для приведення актів у відповідність. Також не виписано жодних деталей стосовно цього Реєстру.

Отже, законодавці пропонують встановити, що задля визначення належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до національних публічних діячів, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб суб’єкт первинного фінансового моніторингу (тобто, банк, адвокат, нотаріус, аудитор, страховик, оператор поштового зв’язку тощо) використовує в тому числі відомості цього Реєстру національних публічних діячів.

Національний публічний діяч протягом виконання та 12 місяців після припинення виконання ним визначних публічних функцій зобов'язаний повідомляти суб'єкта первинного фінансового моніторингу на його запит про виконання (припинення виконання) таким національним публічним діячем визначних публічних функцій.

Нагадаємо, що за чинним законом ті ж нотаріуси, адвокати та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані додатково під час належної перевірки здійснювати стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, такі заходи:

1) мати належну систему управління ризиками з метою виявлення факту належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до зазначеної категорії;

2) одержувати дозвіл керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу для встановлення (продовження) ділових відносин, проведення (без встановлення ділових відносин) фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону (незалежно від того, проводиться така фінансова операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою);

3) вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції з такими особами;

4) здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин. Обсяг дій суб’єкта первинного фінансового моніторингу має бути пропорційним ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом.

Законодавці пропонують в ухваленому за основу законопроекті додати, що стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є національними публічними діячами, членами їх сімей та особами, пов’язаними із національними публічними діячами, заходи, визначені вищевказаними пунктами 2–4 цієї частини, можуть здійснюватися у разі включення такого національного публічного діяча до Єдиного державного реєстру національних публічних діячів з урахуванням наступного.

А саме суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен забезпечити належне застосування ризикорієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та пов’язаними особами, з метою присвоєння обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу несе відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, ризик-орієнтованого підходу, включаючи встановлення їм необґрунтованого рівня ризику або вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику, безпідставну відмову від здійснення фінансових операцій або встановлення (продовження) ділових відносин.

У разі відмови клієнту, який (бенефіціарний власник якого) є політично значущою особою, членом його сім'ї та/або особою пов’язаною з політично значущою особою, у здійсненні фінансових операцій та/або встановленні (продовженні) ділових відносин, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний письмово надати такому клієнту обґрунтовану причину такої відмови.

У разі якщо з часу припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій пройшло більше 12 місяців і фінансові операції, що здійснювалися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик, а також суб’єкт первинного фінансового моніторингу не виявить ознак, що така особа несе ризику, властивого політично значущим особам, такий суб’єкт первинного фінансового моніторингу не вживає (припиняє вживати) щодо неї, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, заходів, визначених згаданими пунктами 2–4 цієї частини, та повідомляє про це спеціально уповноважений орган.

Також пропонується підвищити відповідальність для тих, хто проводить первинний фінансовий моніторинг, тобто до адвокатів, нотаріусів, банків та ін.

Так, до них можуть бути застосовані штрафи за порушення вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних із ними, у випадках, передбачених законодавством України, неналежне застосування ризикорієнтованого підходу в частині встановлення таким особам необґрунтованого рівня ризику, вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику, безпідставну відмову від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин з такими особами – до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автор: Наталя Мамченко

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