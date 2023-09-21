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  1. В Україні

У «Дії» з'являться дані про пункти незламності до опалювального сезону, — Шмигаль

20:05, 21 вересня 2023
За його словами, це має бути зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання.
У «Дії» з'являться дані про пункти незламності до опалювального сезону, — Шмигаль
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В Україні до початку нового опалювального сезону планують запустити новий сервіс у «Дії», в якому буде вся важлива інформація про Пункти незламності. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Минулої осені, після початку повітряних атак рф на нашу енергетику, за ініціативи президента України була розгорнута мережа Пунктів незламності — місць, де завжди є світло, тепло та зв’язок», - зазначив очільник Уряду.

За його словами, після закінчення опалювального сезону влада продовжувала вдосконалювати мережу. Міністерствам було доручено цифровізувати дані про Пункти незламності в «Дії».

«Це має бути зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання», - зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що запустити проєкт планують до початку опалювального сезону.

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