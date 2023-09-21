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Цивільних дружин загиблих військових, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю, відіслали судитися до адмінсудів – але адмінсуди вважають, що це не їх юрисдикція

В Україні назріває проблема в судових справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем: адмінсуди вважають, що постанова КЦС Верховного Суду не може підмінити собою норми процесуального закону, і чекають позиції Великої Палати.

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  1. У світі

У Британії затримали п’ятьох громадян Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь рф

17:14, 21 вересня 2023
П'ятьом громадян Болгарії буде пред’явлено звинувачення в шпигунстві на користь росії у Великій Британії.
У Британії затримали п’ятьох громадян Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь рф
Джерело фото: zib.com.ua
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П'ятеро громадян Болгарії будуть звинувачені в змові з метою шпигунства на користь російської федерації, повідомила прокуратура Великої Британії. Серед цих п'ятеро осіб є троє чоловіків і дві жінки – Орлін Русев (45 років), Бізер Джамбазов (41 рік), Катрін Іванова (31 рік), Іван Стоянов (31 рік) і Ваня Габерова (29 років), – повідомляє Sky News.

Звинувачення передбачають змову з метою збору інформації, яка може бути корисною для ворога та завдати шкоду безпеці та інтересам держави між 30 серпня 2020 року і 8 лютого 2023 року. Раніше ці троє осіб вже були звинувачені у зберіганні підроблених документів з неправомірним умислом.

Звинувачення висунуто після розслідування столичної поліції. П'ятеро обвинувачених з'являться перед Вестмінстерським магістратським судом 26 вересня для подальшого розгляду цих справ.

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