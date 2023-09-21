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На Вінниччині затримали організатора каналу переправлення через кордон ухилянтів

23:03, 21 вересня 2023
Канал незаконного переправлення ухилянтів налагодив 34-річний мешканець Могилів-Подільської громади.
На Вінниччині затримали організатора каналу переправлення через кордон ухилянтів
Фото: dpsu.gov.ua
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що оперативники прикордонного загону викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що 34-річний мешканець Могилів-Подільської громади налагодив канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Зловмисник здійснював оформлення документів, які дають право на виїзд з України через пункти пропуску з порушенням чинного законодавства. Також зловмисник за грошову винагороду «надавав послуги» з незаконного перетину кордону й поза пунктами пропуску.

«Ділка, який «спеціалізувався» на незаконному переправленні чоловіків призовного віку через кордон, затримали під час спроби надання неправомірної грошової винагороди у розмірі 13 тисяч доларів», - сказано у повідомленні.

В ході санкціонованих обшуків, було вилучено печатки, мобільні пристрої, кошти та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Наразі встановлюється коло причетних осіб. Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.3. ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Тривають слідчі дії.

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