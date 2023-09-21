На Вінниччині затримали організатора каналу переправлення через кордон ухилянтів

Канал незаконного переправлення ухилянтів налагодив 34-річний мешканець Могилів-Подільської громади.

Фото: dpsu.gov.ua

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що оперативники прикордонного загону викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що 34-річний мешканець Могилів-Подільської громади налагодив канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Зловмисник здійснював оформлення документів, які дають право на виїзд з України через пункти пропуску з порушенням чинного законодавства. Також зловмисник за грошову винагороду «надавав послуги» з незаконного перетину кордону й поза пунктами пропуску.

«Ділка, який «спеціалізувався» на незаконному переправленні чоловіків призовного віку через кордон, затримали під час спроби надання неправомірної грошової винагороди у розмірі 13 тисяч доларів», - сказано у повідомленні.

В ході санкціонованих обшуків, було вилучено печатки, мобільні пристрої, кошти та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Наразі встановлюється коло причетних осіб. Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.3. ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Тривають слідчі дії.

Раніше ми писали, що ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.