Євросоюз незмінно передаватиме зброю Україні – спікер ЄС

Євросоюз вважає, що підтримка України в умовах конфлікту з Польщею залишається важливим пріоритетом для ЄС.

Джерело фото: netgazeti.ge

Європейський союз незмінно підтримуватиме Україну навіть в умовах індивідуального рішення Польщі припинити постачання зброї для ЗСУ. Про це повідомив під час брифінгу спікер Євросоюзу Пітер Стано.

«Не наша справа – коментувати оголошення від Польщі про те, що вона має намір робити зі своїми добровільними внесками на двосторонній основі для оборони України проти агресії. Що важливо для нас – це те, що політика ЄС щодо України не змінюється. Підтримка ЄС для України залишається твердою у всіх сферах», – сказав Стано.

Він нагадав, що країни-члени ЄС ухвалюють рішення щодо надання Україні військової допомоги відповідно до своїх національних інтересів і зобов'язань. Однак підтримка України з боку ЄС залишається стабільною і триватиме стільки, скільки це необхідно для забезпечення безпеки та стабільності в регіоні.

«Ви знаєте, що ЄС як такий не постачає зброю. Зброя та матеріали поставляються країнами-членами. Те, що робить ЄС – частково компенсує вартість (озброєнь – ред.). Важливі конкретні дії. І за цими діями Україна продовжує отримувати військову підтримку від країн-членів ЄС, і частина цієї допомоги компенсується з Європейського фонду миру», – зазначив речник ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.