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  1. В Україні

На Київщині заволоділи майже 800 000 грн під час ремонту притулку для осіб, що постраждали від насильства

22:42, 21 вересня 2023
Підрядник вніс до документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а інспектор технагляду затвердив їх.
На Київщині заволоділи майже 800 000 грн під час ремонту притулку для осіб, що постраждали від насильства
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На Київщині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно підрядника за фактом службового підроблення та заволодіння чужим майном. Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

Як зазначають у відомстві, приватне товариство, на замовлення Білогородської сільської ради Бучанського району, здійснювало роботи з капітального ремонту нежитлового приміщення. Там мали облаштувати притулок для осіб, що постраждали від насильства.

«По завершенню робіт підрядник, який є діючим адвокатом, вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а інспектор технагляду затвердив їх.

За висновками експертизи, протиправними діями вказаних осіб бюджету завдано збитків на майже 800 тис. гривень», - сказано у повідомленні.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за фактами службового підроблення та пособництва у заволодінні чужим майном (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

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