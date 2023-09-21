На Київщині заволоділи майже 800 000 грн під час ремонту притулку для осіб, що постраждали від насильства

Підрядник вніс до документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а інспектор технагляду затвердив їх.

На Київщині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно підрядника за фактом службового підроблення та заволодіння чужим майном. Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

Як зазначають у відомстві, приватне товариство, на замовлення Білогородської сільської ради Бучанського району, здійснювало роботи з капітального ремонту нежитлового приміщення. Там мали облаштувати притулок для осіб, що постраждали від насильства.

«По завершенню робіт підрядник, який є діючим адвокатом, вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а інспектор технагляду затвердив їх.

За висновками експертизи, протиправними діями вказаних осіб бюджету завдано збитків на майже 800 тис. гривень», - сказано у повідомленні.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за фактами службового підроблення та пособництва у заволодінні чужим майном (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

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