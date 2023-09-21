В Киевской области завладели почти 800 000 грн во время ремонта приюта для лиц, пострадавших от насилия

Подрядчик внес в документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, а инспектор технадзора утвердил их.

В Киевской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении подрядчика по факту служебного подлога и завладения чужим имуществом. Об этом сообщил официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, частное общество по заказу Белогородского сельского совета Бучанского района осуществляло работы по капитальному ремонту нежилого помещения. Там должны были обустроить приют для пострадавших от насилия.

«По завершению работ подрядчик, являющийся действующим адвокатом, внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, а инспектор технадзора утвердил их.

По выводам экспертизы, противоправными действиями указанных лиц бюджету нанесен ущерб почти на 800 тыс. гривен», - сказано в сообщении.

Ранее в суд направили обвинительный акт в отношении инженера по техническому надзору за фактами служебного подлога и пособничества в завладении чужим имуществом (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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