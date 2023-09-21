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Нацагентство по аккредитации прячет публичную информацию о расходах на аренду старинной усадьбы в центре Киева и считает, что все данные о его работе «являются конфиденциальными»

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  1. В Украине

Особенности применения мер по взысканию налогового долга: разъяснение ГНС

22:21, 21 сентября 2023
Временно с 01.08.2023 не применяются меры по взысканию (погашению) налогового долга, возникшего до 24.02.2022.
Особенности применения мер по взысканию налогового долга: разъяснение ГНС
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с БПН напомнило особенности применения мер по взысканию (погашению) налогового долга.

В ведомстве отмечают, что временно с 01.08.2023 не применяются меры по взысканию (погашению) налогового долга, возникшего до 24.02.2022, и учитывается по налогоплательщикам, налоговым адресом/местом проживания которых являются временно оккупированные российской федерацией территории на которых ведутся активные боевые действия или территории возможных боевых действий.

Такие меры не применяются до последнего числа месяца, в котором была завершена временная оккупация, боевые действия на соответствующих территориях или прекращена возможность боевых действий на соответствующих территориях, а в случае изменения налогоплательщиком местонахождение на другую территорию Украины – до даты проведения государственной регистрации изменения местонахождение.

Для налогоплательщиков, в отношении которых контролирующим органом не применяются меры взыскания, останавливается течение сроков давности, определенных пунктом 102.4 статьи 102 Налогового кодекса Украины.

Перечень указанных выше территорий утвержден приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309 «Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией22,2. №1668/39004 (с изменениями и дополнениями).

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