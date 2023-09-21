Особливості застосування заходів зі стягнення податкового боргу: роз’яснення ДПС

Тимчасово з 01.08.2023 не застосовуються заходи зі стягнення (погашення) податкового боргу, що виник до 24.02.2022.

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП нагадало особливості застосування заходів зі стягнення (погашення) податкового боргу.

У відомстві зазначають, що тимчасово з 01.08.2023 не застосовуються заходи зі стягнення (погашення) податкового боргу, що виник до 24.02.2022, і обліковується за платниками податків, податковою адресою/місцем проживання яких є тимчасово окуповані російською федерацією території України або території, на яких ведуться активні бойові дії, або території можливих бойових дій.

Такі заходи не застосовуються до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація, бойові дії на відповідних територіях або припинена можливість бойових дій на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження.

Для платників податків, відносно яких контролюючим органом не застосовуються заходи стягнення, зупиняється перебіг строків давності, визначених пунктом 102.4 статті 102 Податкового кодексу України.

Перелік вказаних вище територій затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за № 1668/39004 (із змінами і доповненнями).

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