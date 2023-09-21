Ракетний удар по Черкасах: з’явилося відео моменту потужного вибуху і перших хвилин після атаки

Уламки ворожої ракети впали на готель і спричинили серйозні руйнування.

Фото: t.me/cherkaskaODA

Як ми писали, під ранок в Черкасах пролунали потужні вибухи. Уламки ворожої ракети впали на готель. Патрульна поліція опублікувала відео перших хвилин після атаки. Правоохоронці одними з перших прибули на місце "прильоту" уламків російської ракети.

Поліцейські одразу перекрили рух, аби убезпечити перехожих та забезпечити безперешкодний проїзд спецтехніки.

Також в Телеграм-каналах публікують відео моменту потужного вибуху в Черкасах. Рятувальна операція триває.

Раніше ми писали про ранкову ракетну атаку по Україні. У низці українських міст працювала ППО, але є прильоти.

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