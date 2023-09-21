росЗМІ запустили фейк, що Дуда увійшов у базу українського «Миротворця»

Ворог поширює фейк, що польський президент внесений до «Миротворця» через зернове ембарго.

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Російські ресурси поширюють фейкову інформацію, що нібито президента Польщі Анджея Дуду внесли до бази українського «Миротворця» через заборону на імпорт українського зерна, – повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

Фахівці наголошують, що ця інформація є лише вигадкою російської пропаганди.

«Ця інформація – чергова вигадка ru-пропаганди. На сайті ресурсу немає жодних згадок про польського лідера. Ворожа пропаганда намагається дискредитувати Україну в очах польских громадян, щоб зіпсувати відносини двох дружніх країн», – йдеться у повідомленні.

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