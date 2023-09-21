росСМИ запустили фейк, что Дуда вошел в базу украинского «Миротворца»

Враг распространяет фейк, что польский президент внесен в «Миротворец» из-за зернового эмбарго.

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Российские ресурсы распространяют фейковую информацию, что якобы президента Польши Анджея Дуду внесли в базу украинского «Миротворца» из-за запрета на импорт украинского зерна, – сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Специалисты отмечают, что эта информация является лишь выдумкой российской пропаганды.

«Эта информация – очередная выдумка ru-пропаганды. На сайте ресурса нет никаких упоминаний о польском лидере. Вражеская пропаганда пытается дискредитировать Украину в глазах польских граждан, чтобы испортить отношения двух дружественных стран», – говорится в сообщении.

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