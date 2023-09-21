В Киеве несколько подешевели квартиры в новостройках: известны цены

В Киеве с 2 августа по 21 сентября цена за один квадратный метр уменьшилась с 44 325 до 43 800 гривен. В процентах стоимость стала дешевле на 1,18%, передает «24 канал».
Средняя стоимость квадратного метра в столице по состоянию на 21 сентября:
Голосеевский район – 47 500 гривен;
Дарницкий район – 36 300 гривен;
Деснянский район – 31 475 гривен;
Днепровский район – 37 300 гривен;
Оболонский район – 41 900 гривен;
Печерский район – 86 600 гривен;
Подольский район – 51 450 гривен;
Святошинский район – 38 750 гривен;
Соломенский район – 35 500 гривен;
Шевченковский район – 49 350 гривен;
Киев – 43 550 гривен.
Если посмотреть на статистику цен в год, то стоимость квадратного метра тоже снизилась – на 1,13%. Однако данные за последние 6 месяцев свидетельствуют о том, что цена немного выросла – на 0,23%.
Незначительное удорожание зафиксировали в период с 3 марта по 20 сентября 2023 года. Это может быть связано с повышением спроса и ростом стоимости строительных материалов и работ.
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