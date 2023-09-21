Польша продолжает поставлять Украине вооружение и боеприпасы, но есть нюанс

В Правительстве Польши заявили, что будут продолжать поставлять Украине оружие по ранее подписанным контрактам.

Источник фото: ArmyInform

Польша продолжает поставки вооружений и боеприпасов в Украину в соответствии с ранее заключенными контрактами. Это касается, в частности, передачи гаубиц Krab, крупнейшего зарубежного контракта, подписанного польской оружейной промышленностью с 1989 года. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Польши Петр Мюллер, пишет РАР.

Он подчеркнул, что Польша несет ответственность за выполнение ранее согласованных контрактов и продолжает поставлять оружие Украине, в частности, гаубицы Krab.

«В контексте вопросов о поставках вооружений хотел бы сообщить, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружений. В том числе и те, которые вытекают из подписанных с Украиной контрактов», – сказал Мюллер, добавив, что это – «крупнейший зарубежный контракт», подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года, – на поставку пушки-гаубицы Krab.

Отмечается, что в контексте этих вопросов возникли напряжения между Украиной и Польшей, и от польской стороны было высказано недовольство некоторыми заявлениями и дипломатическими жестами со стороны Украины. Однако представитель Польши подчеркнул, что в стране продолжает действовать международный хаб помощи для Украины, направленный на поддержку в условиях войны.

«В первые месяцы войны Польша предоставила ключевые танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы для обороны Украины, которые были необходимы для предотвращения нападения россии на Украину и в будущем на другие страны ЕС, включая Польшу. В первые месяцы войны, когда другие страны ЕС обсуждали поддержку, Польша последовательно помогала отразить нападение россии», – рассказал Мюллер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.