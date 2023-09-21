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  1. У світі

Польща продовжує постачати Україні озброєння та боєприпаси, але є нюанс

16:02, 21 вересня 2023
В Уряді Польщі заявили, що продовжуватимуть постачати Україні зброю за раніше підписаними контрактами.
Польща продовжує постачати Україні озброєння та боєприпаси, але є нюанс
Джерело фото: ArmyInform
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Польща продовжує постачання озброєнь та боєприпасів в Україну відповідно до раніше укладених контрактів. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab, найбільшого зарубіжного контракту, підписаного польською збройовою промисловістю з 1989 року. Про це повідомив прес-секретар польського уряду Польщі Петро Мюллер, пише РАР.

Він підкреслив, що Польща несе відповідальність за виконання раніше узгоджених контрактів і продовжує постачати зброю Україні, зокрема, гаубиці Krab.

«У контексті питань про постачання озброєнь хотів би повідомити, що Польща здійснює лише раніше узгоджені постачання боєприпасів та озброєнь. У тому числі й ті, що випливають із підписаних з Україною контрактів», – сказав Мюллер, додавши, що це – «найбільший зарубіжний контракт», підписаний польською збройовою промисловістю після 1989 року, – на постачання гармати-гаубиці Krab.

Зауважується, що у контексті цих питань виникли напруги між Україною та Польщею, і від польської сторони було висловлено незадоволення деякими заявами та дипломатичними жестами з боку України. Однак представник Польщі підкреслив, що в країні продовжує діяти міжнародний хаб допомоги для України, спрямований на підтримку в умовах війни.

«У перші місяці війни Польща надала ключові танки, бронетехніку, літаки та боєприпаси для оборони України, які були необхідні для запобігання нападу росії на Україну та в майбутньому на інші країни ЄС, включаючи Польщу. У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад росії» – розповів Мюллер.

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