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В Ірані ухвалили законопроєкт, що передбачає до 10 років в'язниці за відмову від хіджабу

20:25, 21 вересня 2023
За порушення закону жінкам загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років і штраф у розмірі від 3651-7302 доларів.
В Ірані ухвалили законопроєкт, що передбачає до 10 років в'язниці за відмову від хіджабу
Фото: aussiedlerbote.de
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Парламент Ірану ухвалив законопроєкт «Про хіджаб та цнотливість», який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років та штрафи за порушення ісламського дрес-коду, повідомляє ВВС.

Тепер документ має схвалити орган конституційного нагляду Рада вартових, після чого він стане повноцінним законом. 

У разі схвалення документу, за порушення закону жінкам загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років і штраф у розмірі від 3651-7302 доларів.

Крім того, законопроєктпередбачає штрафи для тих, хто "пропагує оголеність" або "висміює хіджаб" у ЗМІ та соціальних мережах, а також для власників транспортних засобів, у яких жінка-водій чи пасажир не носить хіджаб чи відповідний одяг.

Зазначається, що будь-яка особа, яка пропагує порушення дрес-коду "в організованому порядку" або "у співпраці з іноземними або ворожими урядами, засобами масової інформації, групами або організаціями", також може бути позбавлена волі на строк від 5 до 10 років.

Влада очікує, що перспектива 10-річного тюремного терміну змусить жінок та дівчат повернутися до ісламського дрес-коду. Передбачається, що спочатку закон діятиме три роки, і залежно від його ефективності може бути запроваджений на постійній основі.

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