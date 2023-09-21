Написання слова «росія» з маленької літери не є помилкою, — Нацкомісія

Написання слів «російська федерація», «росія«, «москва» та подібних з малої літери в неофіційних текстах не є помилкою.

Фото: Городок.Сіty

Написання слів «росія», «москва» та подібних з малої літери в неофіційних текстах не є помилкою. Про це заявила Нацкомісія зі стандартів державної мови.

«Написання назв «російська федерація», «росія», «москва», «московія», «московське царство», «російська імперія»», «державна дума рф» тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру», — йдеться у заяві.

Зазначається, що нацкомісія обговорила це питання з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України та Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України за проханням віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

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