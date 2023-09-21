Написание слова «россия» с маленькой буквы не ошибка, — Нацкомиссия

Написание слов «русская федерация», «россия», «москва» и подобных с строчной буквы в неофициальных текстах не ошибка.

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Написание слов «россия», «москва» и подобных с маленькой буквы в неофициальных текстах не ошибка. Об этом заявила Нацкомиссия по стандартам государственного языка.

«Написание названий «русская федерация», «россия», «москва», «московия», «московское царство», «российская империя»», «государственная дума рф» и т.п. с маленькой буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка текстах неофициального характера», — говорится в заявлении.

Нацкомиссия обсудила этот вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины и Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины по просьбе вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

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