Обсудили зерновую проблему: Зеленский, Дуда и Науседа встретились в Нью-Йорке

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее.

В четверг, 21 сентября, лидеры Украины, Польши и Литвы - Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа - встретились в Нью-Йорке. Об этом сообщает LRT.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее.

«Ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики россии – разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно быстрее», – сказал Науседа.

По его словам, место Польши в оказании поддержки Украине является исключительным, и необходимо найти решение, поскольку дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным.

В этом случае речь идет не о безопасности отдельных стран, а всего региона и даже континента. Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз. Между тем общественные разногласия, независимо от причин, не только подрывают единство, но и помогают пропаганде противника», - сказал глава Литвы.

Он также обсудил с президентами Украины и Польши облегчение процедур перевозки зерна через Польшу и увеличение транзита через Литву с тем, чтобы таким образом снизить давление.

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