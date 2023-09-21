«Билеты к победе» собрали более 6 млн гривен на машину для разминирования

«Билеты до победы» можно приобрести на поезда из освобожденного Херсона.

«Билеты к победе» на первые рейсы в Херсон, Донецк, Луганск, Мариуполь, Симферополь и Севастополь позволили собрать более 6,148 млн гривен, – сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Проект «Билеты к победе», запущенный Укрзализныцей, UNITED24, Gres Todorchuk в сотрудничестве с платформой «Concert UA», собрал более 6 148 900 гривен на машину для разминирования. Этот проект был создан в ноябре 2022 года и синхронизировался с освобождением города Херсона, к которому и отправился первый специальный рейс «Поезд к победе».

Все 100% от суммы, будут использованы для приобретения машины для разминирования.

Билеты на «Поезд к победе» не имеют ограниченного срока действия и могут быть активированы после освобождения украинских городов. Проект собрал поддержку из 12 стран мира, а направление в Крым стало настолько популярным, что Укрзализныця добавила еще один благотворительный рейс – в Севастополь. По результатам, больше всего билетов было приобретено именно на маршрут в Крым – 1747 билетов.

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