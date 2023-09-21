«Квитки до перемоги» зібрали понад 6 млн гривень на машину для розмінування

«Квитки до перемоги» на перші рейси до Херсона, Донецька, Луганська, Маріуполя, Сімферополя та Севастополя дали змогу зібрати понад 6,148 млн гривень, – повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Проєкт «Квитки до перемоги», запущений Укрзалізницею, UNITED24, Gres Todorchuk у співпраці з платформою «Concert UA», зібрав понад 6 148 900 гривень на машину для розмінування. Цей проєкт був створений в листопаді 2022 року і синхронізувався зі звільненням міста Херсона, до якого і вирушив перший спеціальний рейс «Потяг до перемоги».
Усі 100% від суми, будуть використані для придбання машини для розмінування.
Квитки на «Потяг до перемоги» не мають обмеженого терміну дії і можуть бути активовані після звільнення українських міст. Проєкт зібрав підтримку з 12 країн світу, а напрямок до Криму став настільки популярним, що Укрзалізниця додала ще один благодійний рейс — до Севастополя. За результатами, найбільше квитків було придбано саме на маршрут до Криму — 1747 квитків.
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