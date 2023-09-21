«Квитки до перемоги» зібрали понад 6 млн гривень на машину для розмінування

«Квитки до перемоги» можна придбати на потяги зі звільненого Херсона.

«Квитки до перемоги» на перші рейси до Херсона, Донецька, Луганська, Маріуполя, Сімферополя та Севастополя дали змогу зібрати понад 6,148 млн гривень, – повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Проєкт «Квитки до перемоги», запущений Укрзалізницею, UNITED24, Gres Todorchuk у співпраці з платформою «Concert UA», зібрав понад 6 148 900 гривень на машину для розмінування. Цей проєкт був створений в листопаді 2022 року і синхронізувався зі звільненням міста Херсона, до якого і вирушив перший спеціальний рейс «Потяг до перемоги».

Усі 100% від суми, будуть використані для придбання машини для розмінування.

Квитки на «Потяг до перемоги» не мають обмеженого терміну дії і можуть бути активовані після звільнення українських міст. Проєкт зібрав підтримку з 12 країн світу, а напрямок до Криму став настільки популярним, що Укрзалізниця додала ще один благодійний рейс — до Севастополя. За результатами, найбільше квитків було придбано саме на маршрут до Криму — 1747 квитків.

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