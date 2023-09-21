Обговорили зернову проблему: Зеленський, Дуда і Науседа зустрілися у Нью-Йорку

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше.

У четвер, 21 вересня, лідери України, Польщі та Литви — Володимир Зеленський, Анджей Дуда і Гітанас Науседа — зустрілися у Нью-Йорку. Про це повідомляє LRT.

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше.

«Заради спільної, найважливішої мети - захисту Європи від агресивної експансіоністської політики росії - розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше», - сказав Науседа.

За його словами, місце Польщі в наданні підтримки Україні є винятковим, і необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним.

«У цьому випадку йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту. Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Тим часом, суспільні розбіжності, незалежно від причин, не тільки підривають єдність, а й допомагають пропаганді противника», - сказав глава Литви.

Він також обговорив із президентами України та Польщі полегшення процедур перевезення зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, щоб таким чином знизити тиск.

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