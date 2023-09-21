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В Иране приняли законопроект, предусматривающий до 10 лет тюрьмы за отказ от хиджаба

20:25, 21 сентября 2023
За нарушение закона женщинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет и штраф в размере от 3651-7302 долларов.
В Иране приняли законопроект, предусматривающий до 10 лет тюрьмы за отказ от хиджаба
Фото: aussiedlerbote.de
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Парламент Ирана принял законопроект «О хиджабе и целомудрии», предусматривающий наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и штрафы за нарушение исламского дресс-кода, сообщает ВВС.

 Теперь его должен одобрить орган конституционного надзора Совет стражей, после чего он станет полноценным законом. 

В случае одобрения документа, за нарушение закона женщинам будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет и штраф в размере от 3651-7302 долларов.

Кроме того, законопроект предусматривает штрафы для тех, кто "пропагандирует обнаженность" или "высмеивает хиджаб" в СМИ и социальных сетях, а также для владельцев транспортных средств, в которых женщина-водитель или пассажир не носит хиджаб или соответствующую одежду.

Отмечается, что любое лицо, пропагандирующее нарушение дресс-кода "в организованном порядке" или "в сотрудничестве с иностранными или вражескими правительствами, средствами массовой информации, группами или организациями", также может быть лишено свободы на срок от 5 до 10 лет.

Власти ожидают, что перспектива 10-летнего тюремного срока заставит женщин и девушек вернуться к исламскому дресс-коду. Предполагается, что закон будет действовать три года, и в зависимости от его эффективности может быть введен на постоянной основе.

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