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Гражданских жен погибших военных, пытающихся установить факт проживания одной семьей, отослали судиться в админсуды – но админсуды считают, что это не их юрисдикция

В Украине назревает проблема в судебных делах по установлению факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим: админсуды считают, что постановление КГС Верховного Суда не может подменить собой нормы процессуального закона и ждут позиции Большой Палаты.

Следователь ГБР изъял в суде протокол осмотра места происшествия, но забыл вернуть его в суд

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  1. В Украине

Ракетный удар по Черкассам: появилось видео момента мощного взрыва и первых минут после атаки

16:23, 21 сентября 2023
Обломки вражеской ракеты упали на гостиницу и привели к серьезным нарушениям.
Ракетный удар по Черкассам: появилось видео момента мощного взрыва и первых минут после атаки
Фото: t.me/cherkaskaODA
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Как мы писали, под утро в Черкассах раздались мощные взрывы. Обломки вражеской ракеты упали на отель. Патрульная полиция опубликовала видео первых минут после атаки. Правоохранители одними из первых прибыли на место "прилета" обломков российской ракеты.

Полицейские сразу же перекрыли движение, чтобы обезопасить прохожих и обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники. 

Также в Телеграм-каналах публикуют видео момента мощного взрыва в Черкассах. Спасательная операция продолжается.

Ранее мы писали об утренней ракетной атаке по Украине. В ряде украинских городов работала ПВО, но есть и "прилеты".

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