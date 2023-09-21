Ракетный удар по Черкассам: появилось видео момента мощного взрыва и первых минут после атаки

Обломки вражеской ракеты упали на гостиницу и привели к серьезным нарушениям.

Фото: t.me/cherkaskaODA

Как мы писали, под утро в Черкассах раздались мощные взрывы. Обломки вражеской ракеты упали на отель. Патрульная полиция опубликовала видео первых минут после атаки. Правоохранители одними из первых прибыли на место "прилета" обломков российской ракеты.

Полицейские сразу же перекрыли движение, чтобы обезопасить прохожих и обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники.

Также в Телеграм-каналах публикуют видео момента мощного взрыва в Черкассах. Спасательная операция продолжается.

Ранее мы писали об утренней ракетной атаке по Украине. В ряде украинских городов работала ПВО, но есть и "прилеты".

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