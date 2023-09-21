Евросоюз неизменно будет передавать оружие Украине – спикер ЕС

Евросоюз считает, что поддержка Украины в условиях конфликта с Польшей остается важным приоритетом для ЕС.

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Европейский союз неизменно будет поддерживать Украину даже в условиях индивидуального решения Польши прекратить поставки оружия для ВСУ. Об этом сообщил во время брифинга спикер Евросоюза Питер Стано.

«Не наше дело – комментировать объявления от Польши о том, что она намерена делать со своими добровольными взносами на двусторонней основе для обороны Украины против агрессии. Что важно для нас - это то, что политика ЕС в отношении Украины не меняется. Поддержка ЕС для Украины остается твердой во всех сферах», – сказал Стано.

Он напомнил, что страны-члены ЕС принимают решение о предоставлении Украине военной помощи в соответствии со своими национальными интересами и обязательствами. Однако поддержка Украины со стороны ЕС остается стабильной и будет продолжаться столько, сколько это необходимо для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

«Вы знаете, что ЕС как таковой не поставляет оружие. Оружие и материалы поставляются странами-членами. То, что делает ЕС – частично компенсирует стоимость (вооружений - ред.). Важны конкретные действия. И за этими действиями Украина продолжает получать военную поддержку от стран-членов ЕС, и часть этой помощи компенсируется из Европейского фонда мира», – отметил представитель ЕС.

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