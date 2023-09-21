В Винницкой области задержали организатора канала переправки через границу уклонистов

Канал незаконной переправки уклонистов наладил 34-летний житель Могилев-Подольской общины.

Фото: dpsu.gov.ua

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что оперативники пограничного отряда разоблачили мужчину, который организовал схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 34-летний житель Могилев-Подольского общины наладил канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. Злоумышленник осуществлял оформление документов, дающих право на выезд из Украины через пункты пропуска с нарушением действующего законодательства. Также злоумышленник за денежное вознаграждение «оказывал услуги» по незаконному пересечению границы и вне пунктов пропуска.

«Дельца, который «специализировался» на незаконной переправке мужчин призывного возраста через границу, задержали при попытке предоставления неправомерного денежного вознаграждения в размере 13 тысяч долларов», - сказано в сообщении.

В ходе санкционированных обысков были изъяты печати, мобильные устройства, средства и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время устанавливается круг причастных лиц. Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного по ч.3. ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста.

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