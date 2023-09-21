В Винницкой области задержали организатора канала переправки через границу уклонистов

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что оперативники пограничного отряда разоблачили мужчину, который организовал схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что 34-летний житель Могилев-Подольского общины наладил канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. Злоумышленник осуществлял оформление документов, дающих право на выезд из Украины через пункты пропуска с нарушением действующего законодательства. Также злоумышленник за денежное вознаграждение «оказывал услуги» по незаконному пересечению границы и вне пунктов пропуска.
«Дельца, который «специализировался» на незаконной переправке мужчин призывного возраста через границу, задержали при попытке предоставления неправомерного денежного вознаграждения в размере 13 тысяч долларов», - сказано в сообщении.
В ходе санкционированных обысков были изъяты печати, мобильные устройства, средства и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.
В настоящее время устанавливается круг причастных лиц. Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного по ч.3. ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Продолжаются следственные действия.
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