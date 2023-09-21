В Британии задержали пятерых граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу рф

Пятерым гражданам Болгарии будет предъявлено обвинение в шпионаже в пользу россии в Великобритании.

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Пятеро граждан Болгарии будут обвинены в сговоре с целью шпионажа в пользу российской федерации, сообщила прокуратура Великобритании. Среди этих пятеро человек есть трое мужчин и две женщины – Орлин Русев (45 лет), Бизер Джамбазов (41 год), Катрин Иванова (31 год), Иван Стоянов (31 год) и Ваня Габерова (29 лет), – сообщает Sky News.

Обвинения предусматривают заговор с целью сбора информации, которая может быть полезной для врага и нанести ущерб безопасности и интересам государства между 30 августа 2020 года и 8 февраля 2023 года. Ранее эти три человека уже были обвинены в хранении поддельных документов с неправомерным умыслом.

Обвинение выдвинуто после расследования столичной полиции. Пятеро обвиняемых предстанут перед Вестминстерским магистратским судом 26 сентября для дальнейшего рассмотрения этих дел.

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