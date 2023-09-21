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Нацагентство по аккредитации прячет публичную информацию о расходах на аренду старинной усадьбы в центре Киева и считает, что все данные о его работе «являются конфиденциальными»

Вся информация о расходах на аренду помещения в центре Киева возле посольства Грузии и переезд в новый элитный офис конфиденциальна, заявили в Нацагентстве по аккредитации Украины.

Авторы законопроекта об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр объяснили его необходимость

Законопроект предусматривает, что персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

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Право на отсрочку от мобилизации будет у соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования и впервые получают следующий уровень образования, если это уровень образования выше ранее полученного.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

  1. В Украине

В «Дії» появятся данные о пунктах несокрушимости к отопительному сезону, — Шмыгаль

20:05, 21 сентября 2023
По его словам, это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования.
В «Дії» появятся данные о пунктах несокрушимости к отопительному сезону, — Шмыгаль
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В Украине к началу нового отопительного сезона планируют запустить новый сервис в «Дії», в котором будет вся важная информация о Пунктах несокрушимости. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Прошлой осенью, после начала воздушных атак рф на нашу энергетику, по инициативе президента Украины была развернута сеть Пунктов несокрушимости — мест, где всегда есть свет, тепло и связь», - отметил глава Правительства.

По его словам, после окончания отопительного сезона власти продолжали совершенствовать сеть. Министерству было поручено цифровизировать данные о Пунктах несокрушимости в «Дії».

«Это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования», - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что запустить проект планируется к началу отопительного сезона.

Ранее мы писали, что в приложении Дія запустили бета-тестирование услуги по оплате штрафа за административное правонарушение.

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