В «Дії» появятся данные о пунктах несокрушимости к отопительному сезону, — Шмыгаль

По его словам, это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования.

В Украине к началу нового отопительного сезона планируют запустить новый сервис в «Дії», в котором будет вся важная информация о Пунктах несокрушимости. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Прошлой осенью, после начала воздушных атак рф на нашу энергетику, по инициативе президента Украины была развернута сеть Пунктов несокрушимости — мест, где всегда есть свет, тепло и связь», - отметил глава Правительства.

По его словам, после окончания отопительного сезона власти продолжали совершенствовать сеть. Министерству было поручено цифровизировать данные о Пунктах несокрушимости в «Дії».

«Это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования», - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что запустить проект планируется к началу отопительного сезона.

Ранее мы писали, что в приложении Дія запустили бета-тестирование услуги по оплате штрафа за административное правонарушение.

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