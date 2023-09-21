Сплати штраф за адмінпорушення можна буде без папірців та походів до суду: у Дії тестують нову послугу

У Дії тестують оплату штрафу за адмінправопорушення.

У застосунку Дія запустили бета-тестування послуги з оплати штрафу за адміністративне правопорушення.

Як було раніш?

Щоб сплатити штраф, необхідно було приходити до суду. Брати паперову судову постанову, реквізити для сплати штрафу і судового збору та йти в банк.

«З Дією сплатити штраф можна буде в будь-який момент просто зі смартфона. Долучайтеся до бета-тесту, щоб перевірити новий сервіс», - пише команда Дії.

Взяти участь у бета-тесті можуть українці, які:

- досягли 16 років

- мають верифікований РНОКПП у Дії

- мають судову справу зі штрафом за адміністративне правопорушення.

Раніше ми писали, що на порталі «Дія» розширили послуги для окремих категорій українців з дітьми.

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