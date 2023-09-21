Уплатить штраф за админнарушения можно будет без бумажек и походов в суд: в Дії тестируют новую услугу

В Дії тестируют оплату штрафа за админправонарушения.

В приложении Дія запустили бета-тестирование услуги по оплате штрафа за административное правонарушение.

Как было раньше?

Чтобы уплатить штраф, необходимо было идти в суд. Брать бумажное постановление, реквизиты для уплаты штрафа и судебного сбора и идти в банк.

«С Дією уплатить штраф можно будет в любой момент прямо со смартфона. Присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы проверить новый сервис», – пишет команда Дії.

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, которые:

- достигли 16 лет

- имеют верифицированный РНОКПП в Дії

- имеют судебное дело со штрафом за административное правонарушение.

Ранее сообщалось, что на портале «Дія» расширили услуги для отдельных категорий украинцев с детьми.

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