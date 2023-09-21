Гражданских жен погибших военных, пытающихся установить факт проживания одной семьей, отослали судиться в админсуды – но админсуды считают, что это не их юрисдикция

В Украине назревает проблема в судебных делах по установлению факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим: админсуды считают, что постановление КГС Верховного Суда не может подменить собой нормы процессуального закона и ждут позиции Большой Палаты.

В судебной практике назревает большая проблема с юрисдикцией дел об установлении факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим.

Так, 22 марта 2023 года Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда в постановлении по делу №290/289/22-ц заключил, что требования женщины об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака с супругом, погибшим при участии в боевых действиях и осуществлении мер по сдерживанию вооруженной агрессии рф, не подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Как отметил ВС, требования заявительницы связаны с доказыванием наличия оснований для признания (подтверждения) по ней определенного социально-правового статуса, не связанного с какими-либо гражданскими правами и обязанностями, их возникновением, существованием и прекращением.

Соответственно, по своему предмету и возможным правовым последствиям такие требования связаны с публично-правовыми отношениями заявительницы с государством, а следовательно, не подлежат решению в порядке гражданского судопроизводства.

История дела, рассматриваемого КГС ВС

В апреле 2022 года гражданская жена военнослужащего обратилась в суд с заявлением об установлении факта проживания одной семьей супругов без регистрации брака, заинтересованные лица: воинская часть и Министерство обороны.

Свои требования обосновывала тем, что с марта 2018 находилась в фактических супружеских отношениях и проживала одной семьей с мужем. После военного нападения рф и объявления военного положения мужчина был призван на военную службу.

Мужчина погиб 1 апреля 2022 года при участии в боевых действиях и обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и сдерживании вооруженной агрессии рф.

Поскольку она имеет право на получение единовременного социального пособия в связи со смертью своего супруга, просила установить факт его проживания вместе с мужем одной семьей без регистрации брака, с марта 2018 года до дня его гибели.

Решением Романовского райсуда Житомирской области от 22 июня 2022 заявление женщины удовлетворено частично. Установлен факт проживания одной семьей без регистрации брака с 29 июля 2020 года. Постановлением Житомирского апелляционного суда от 29 ноября 2022 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Однако в декабре 2022 года Министерство обороны подало в Верховный Суд кассационную жалобу, в которой просило отказать женщине в удовлетворении заявления или оставить заявление без рассмотрения, ссылаясь на нарушение судами норм процессуального права.

Верховный Суд указал, что между заявительницей и Министерством обороны Украины возник спор, связанный с доказыванием наличия оснований для подтверждения по ней определенного социально-правового статуса по назначению и выплате единовременного денежного пособия семьи военнослужащего, не связанного с какими-либо гражданскими правами и обязанностями заявительницы, их возникновением, существованием и прекращением.

Следовательно, по предмету и возможным правовым последствиям этот спор существует в сфере публично-правовых отношений, а следовательно, не подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Поэтому Верховный Суд пришел к выводу, что кассационная жалоба Минобороны подлежит частичному удовлетворению, а предыдущие судебные решения – отмене с закрытием производства по делу. Женщине Верховный Суд разъяснил ее право обратиться с соответствующим иском в суд административной юрисдикции.

Дальнейшая судьба этого спора пока неизвестна.

Админсуды отказывают в открытии производства, несмотря на постановление КГС ВС

Однако в дальнейшем вопросов у фактических членов семей военнослужащих меньше не стало.

Так, судя по Реестру судебных решений, после решения КЦС ВС административные суды первой инстанции отказывают в открытии производств по подобным делам.

В частности, по делу 400/6754/23 истец обратился в Николаевский окружной административный суд с иском об установлении факта проживания одной семьей. Обращение с таким иском именно в административный суд истец обосновывает выводами Верховного Суда, изложенные в постановлении от 22.03.2023 г. по вышеуказанному делу №290/289/22-ц.

Однако, как указал Николаевский окружной административный суд в определении от 12 июня 2023 года, «решение Верховного Суда по делу № 290/289/22-ц, которым фактически внесены изменения в предметную юрисдикцию административных судов, не может подменить собой нормы процессуального закона».

«В части юрисдикции, в первую очередь, административный суд должен руководствоваться именно нормами процессуального Закона нормами КАС Украины.

Дела по установлению фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются в порядке отдельного производства по правилам Гражданского процессуального кодекса Украины. Рассмотрение дел отдельного производства имеет свои особенности, не свойственные и не присущие административному судопроизводству.

Частью 2 ст. 245 КАС Украины определен перечень решений, которые может принять административный суд при удовлетворении иска. Установление факта, имеющего юридическое значение, среди такого списка отсутствует.

Обстоятельства и исковые требования по делам № 400/6754/23 и № 290/289/22-ц не тождественны. Примерное дело в подобных правоотношениях отсутствует, как и решение Большой Палаты Верховного Суда по поводу юрисдикции подобных споров.

С учетом изложенного суд считает, что данный спор должен быть рассмотрен по правилам гражданского судопроизводства», - указал суд, отказывая в открытии производства.

Аналогичный вывод пришел Черновицкий окружной административный суд в определении от 28 июня 2023 года по делу №600/4354/23-а.

«Поскольку решение Большой Палаты Верховного Суда по поводу разграничения предметной юрисдикции по данному вопросу отсутствует, а административный суд лишен процессуальной возможности устанавливать какие-либо юридические факты, тем более по правилам отдельного производства, определенным ГПК, такой административный суд не является судом, который установлен законом о рассмотрении такой категории дел», - отметил Черновицкий ОАС.

Фактически то же отметил и Днепропетровский окружной административный суд в постановлении об отказе в открытии производства от 13 июля 2023 года по делу №160/16227/23.

«Необходимо отметить, что решение Верховного Суда по делу №290/289/22-ц, которым фактически внесены изменения в предметную юрисдикцию административных судов, не может подменить собой нормы процессуального закона. В части юрисдикции, в первую очередь, административный суд должен руководствоваться именно нормами процессуального Закона нормами КАС Украины.

Дела по установлению фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются в порядке отдельного производства по правилам Гражданского процессуального кодекса Украины. Рассмотрение дел отдельного производства имеет свои особенности, не свойственные и не присущие административному судопроизводству.

Частью 2 ст. 245 КАС Украины определен перечень решений, которые может принять административный суд при удовлетворении иска. Установление факта, имеющего юридическое значение, среди такого списка отсутствует.

Обстоятельства и исковые требования по делам №160/16227/23 и №290/289/22-ц не тождественны. Примерное дело в подобных правоотношениях отсутствует, как и решение Большой Палаты Верховного Суда по поводу юрисдикции подобных споров.

С учетом изложенного суд считает, что данный спор должен быть рассмотрен по правилам гражданского судопроизводства.

Поскольку решение Большой Палаты Верховного Суда по поводу разграничения предметной юрисдикции по данному вопросу отсутствует, а административный суд лишен процессуальной возможности устанавливать какие-либо юридические факты, тем более по правилам отдельного производства, определенным ГПК Украины, такой административный суд не является судом, который установлен законом о рассмотрении такой категории дел.

Суд отмечает, что это дело не следует рассматривать в порядке административного судопроизводства, поскольку требования иска идут в разрез с положениями ст. 19 КАС Украины, определенный исчерпывающий перечень дел, на которые распространяется юрисдикция административных судов.

Административный суд лишен правовых (законодательных) возможностей устанавливать (признавать) какие-либо юридические факты.

Из анализа решения Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 22.03.2023 по делу №290/289/22-ц видно, что она подлежит рассмотрению административным судом только в случае, когда установление соответствующего факта связано с решением публично-правового спора.

Как установлено судом, никаких исковых требований к Министерству обороны Украины истцом не заявлено», - отметил суд, отказывая в открытии производства по административному делу №160/16227/23 по иску, где ответчиком указано, среди прочих, и Министерство обороны о установление факта, имеющего юридическое значение.

Очевидно, подобных дел со временем меньше не станет. Следовательно, Верховному Суду в будущем придется поставить точку в этом вопросе.

Автор: Наталья Мамченко

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