В США суд жестко наказал адвокатов за вымышленные дела, созданные ИИ

Судьи подчеркнули: сокрытие ошибок искусственного интеллекта может иметь серьезные последствия для адвокатов.

Фото: reuters.com

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Апелляционный суд Девятого округа США, расположенный в Сан-Франциско, применил санкции к двум адвокатам за подачу судебных документов, содержавших ссылки на несуществующие судебные дела. Суд отклонил их объяснения о том, что ошибки были лишь опечатками, и предупредил всех представителей юридической профессии о необходимости немедленно признавать случаи, когда ошибки в документах возникли из-за не выявленных вовремя «галлюцинаций» искусственного интеллекта, пишет Reuters.

В своем первом решении, посвященном ответственности юристов за ошибки, связанные с использованием ИИ, суд объявил выговор адвокатам Майку Сети и Уильяму Раундсу, а также наложил на каждого из них штраф в размере 2500 долларов.

Коллегия из трех судей также отстранила Сети и Раундса от практики в апелляционном суде сроком на шесть месяцев. Кроме того, суд постановил, что в течение следующих двух лет они должны сообщать в своих подачах, использовался ли генеративный искусственный интеллект, и если да — указывать название соответствующей программы.

Сети и Раундс, представляющие истцов по миграционному делу, утверждали, что ошибки были следствием опечаток, и отрицали использование искусственного интеллекта как причину их появления. На запросы журналистов о комментариях они оперативно не ответили.

Суд отметил, что источник ошибок «в конечном итоге не имеет значения» для его правового анализа.

«Адвокатам не нужны передовые технологии, чтобы выдумывать ссылки на судебные решения и делать очевидно ложные и ничем не подтвержденные заявления», — подчеркнула коллегия судей.

Апелляционная коллегия пришла к выводу, что оба адвоката «нарушили свою обязанность быть откровенными перед судом», поскольку не признали то, что суд расценил как очевидное использование искусственного интеллекта.

Относительно Майка Сети суд отдельно отметил, что он прибегнул к «тонкой уловке», исправив документ, содержавший вымышленные судебные дела, но не сообщив, что эти ссылки были сфабрикованы.

Суд подчеркнул, что адвокатам не запрещено использовать искусственный интеллект, однако они обязаны с профессиональной и этической точки зрения проверять точность всех документов, которые подают в суд.

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