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У США суд жорстоко покарав адвокатів за вигадані справи, створені ШІ

08:30, 7 червня 2026
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Судді наголосили: приховування помилок ШІ може мати серйозні наслідки для адвокатів.
У США суд жорстоко покарав адвокатів за вигадані справи, створені ШІ
Фото: reuters.com
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Апеляційний суд США Дев’ятого округу, що базується в Сан-Франциско, застосував санкції до двох адвокатів за подання судових документів, які містили посилання на неіснуючі судові справи. Суд відхилив їхні пояснення про те, що помилки були лише друкарськими, та попередив усіх представників юридичної професії про необхідність негайно визнавати випадки, коли помилки в документах виникли через не виявлені вчасно «галюцинації» штучного інтелекту, пише Reuters.

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У своєму першому рішенні, присвяченому відповідальності юристів за помилки, пов’язані з використанням ШІ, суд оголосив догану адвокатам Майку Сеті та Вільяму Раундсу, а також наклав на кожного з них штраф у розмірі 2500 доларів.

Колегія з трьох суддів також відсторонила Сеті та Раундса від практики в апеляційному суді строком на шість місяців. Крім того, суд постановив, що протягом наступних двох років вони повинні повідомляти у своїх поданнях, чи використовувався генеративний штучний інтелект, і якщо так — зазначати назву відповідної програми.

Сеті та Раундс, які представляють позивачів у міграційній справі, стверджували, що помилки були наслідком друкарських описок, і заперечували використання штучного інтелекту як причину їх появи. На запити журналістів щодо коментарів вони оперативно не відповіли.

Суд зазначив, що джерело помилок «зрештою не має значення» для його правового аналізу.

«Адвокатам не потрібні передові технології, щоб вигадувати посилання на судові рішення та робити очевидно неправдиві й нічим не підтверджені заяви», — наголосила колегія суддів.

Апеляційна колегія дійшла висновку, що обидва адвокати «порушили свій обов’язок бути відвертими перед судом», оскільки не визнали те, що суд розцінив як очевидне використання штучного інтелекту.

Щодо Майка Сеті суд окремо зазначив, що він вдався до «тонкої хитрості», виправивши документ, який містив вигадані судові справи, але не повідомивши, що ці посилання були сфабрикованими.

Суд підкреслив, що адвокатам не заборонено використовувати штучний інтелект, однак вони мають професійний та етичний обов’язок перевіряти точність усіх документів, які подають до суду.

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суд США штучний інтелект ШІ

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