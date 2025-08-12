Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос повторной возможности подачи документов в вузы абитуриентами, которые не смогли поступить летом 2025 года.

«Мы все видели, как было этим летом. Поэтому я поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы. Была идея, в частности, зимней вступительной кампании. Чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось пройти», — отметил Президент.

Были и другие предложения. По его словам, этот вопрос нужно внимательно проработать.

Зеленский подчеркнул, что правительство проработает этот вопрос оперативно.

«Мы договорились: неделя-10 дней, не больше», — указал он.

Напомним, что Владимир Зеленский также сообщил, что поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

«Сейчас есть ограничение на выезд с 18 лет на границе. Я поручил повысить до 22. Я считаю, что это позволит молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться – прежде всего в Украине – в обучении», – подчеркнул Президент.

Напомним, что в парламенте уже зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет, которые учатся.

Как писала «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов, среди которых Руслан Горбенко, Никита Потураев, Александр Федиенко и другие, 26 декабря зарегистрировала в парламенте законопроект 12361 о выезде из Украины отдельных категорий граждан на обучение.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также ранее подтвердил, что в парламенте обсуждают инициативу, чтобы разрешить мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет выезжать за границу.

Автор: Наталя Мамченко

