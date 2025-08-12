Практика судів
Президент Зеленський доручив уряду опрацювати можливість повторної вступної кампанії до вишів взимку

16:35, 12 серпня 2025
«Була ідея зокрема зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти», зазначив Президент.
Президент Зеленський доручив уряду опрацювати можливість повторної вступної кампанії до вишів взимку
Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну пропрацювати питання повторної можливості подачі документів до вишів абітурієнтами, які не змогли вступити влітку 2025 року.

«Ми усі бачили, як цим літом було. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея зокрема зимової вступної кампанії. Щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти», зазначив Президент.

Були й інші пропозиції. За його словами, це питання потрібно уважно пропрацювати.

Зеленський підкреслив, що уряд опрацює це питання оперативно.

«Ми домовились тиждень-10 днів, не більше», вказав він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський також повідомив, що доручив Кабміну опрацювати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років.

«Зараз є обмеження на виїзд 18 років на кордоні. Я доручив підвищити до 22. Я вважаю, що це дозволить молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та реалізуватися – передусім в Україні – у навчанні» – підкреслив Президент.

Нагадаємо, що у парламенті вже зареєстровані законопроекти, якими пропонується дозволити виїзд до кордон чоловікам до 24 років, які навчаються.

Як писала «Судово-юридична газета», група народних депутатів, серед яких Руслан Горбенко, Микита Потураєв, Олександр Федієнко та інші, 26 грудня зареєструвала у парламенті законопроект 12361 щодо виїзду з України окремих категорій громадян на навчання.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також раніше підтвердив, що у парламенті обговорюють ініціативу, щоб дозволити чоловікам віком від 18 до 25 років виїжджати за кордон. 

Автор: Наталя Мамченко

