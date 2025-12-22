Отримання посвідчення водія — назвали типові помилки на практичному іспиті

Під час практичного іспиту кандидат у водії може допустити до трьох типових помилок, але є порушення, після яких іспит припиняється негайно.

Згодом Головний сервісний центр МВС назвав типові помилки на практичному іспиті.

«Під час складання практичних іспитів допускається до трьох типових помилок, щоб результат був позитивний. Серед найпоширеніших: неввімкнення покажчиків повороту, недотримання дорожньої розмітки, ігнорування дорожніх знаків», - заявили у сервісному центрі МВС.

Також там зазначили, що існують критичні порушення, під час яких екзаменатор або інструктор автошколи може втрутитись у керування транспортним засобом, щоб уникнути аварійної ситуації, небезпеки для життя і здоров’я інших учасників дорожнього руху. Тобто, якщо екзаменатор або інструктор втрутився в керування — наприклад, натиснув на педаль гальма чи повернув кермо, щоб уникнути зіткнення з іншим авто — іспит негайно припиняється.

Відповідно до Наказу МВС №515 передбачено випадки, коли практичний іспит вважається нескладеним. Зокрема, якщо кандидат у водії:

допустив більше трьох типових помилок;

створив ситуацію, що викликала необхідність втручання екзаменатора або спеціаліста закладу (у разі його присутності в авто, на якому проводиться іспит) в управління транспортним засобом для запобігання аварійно-небезпечній ситуації та/або дорожньо-транспортній пригоді;

відмовився виконати вправу практичного іспиту, крім випадків, коли виконання команди екзаменатора може призвести до порушення ПДР або створення аварійно-небезпечної ситуації та/або дорожньо-транспортної пригоди.

Якщо кандидат у водії допустив помилки, які призвели до втручання екзаменатора в систему керування, це свідчить про те, що він не готовий самостійно керувати автомобілем і швидко реагувати в критичній ситуації. Тому під час практичного навчання в автошколі важливо:

виконувати складні повороти, з’їзди з кругового перехрестя;

керувати в різний час доби та в години пік;

дотримуватись безпечного інтервалу та дистанції;

тренувати миттєву реакцію в різних ситуаціях;

навчитись передбачати дії інших учасників дорожнього руху;

опанувати емоції: поводитись впевнено та спокійно за кермом.

Головний сервісний центр МВС нагадав, що практичне навчання на механічній коробці передач становить мінімум 40 годин, на автоматичній – 38 годин.

