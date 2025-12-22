Отримання посвідчення водія — назвали типові помилки на практичному іспиті
Як раніше писала «Судово-юридична газета», назвали 5 типових помилок на теоретичному іспиті у сервісному центрі МВС.
Згодом Головний сервісний центр МВС назвав типові помилки на практичному іспиті.
«Під час складання практичних іспитів допускається до трьох типових помилок, щоб результат був позитивний. Серед найпоширеніших: неввімкнення покажчиків повороту, недотримання дорожньої розмітки, ігнорування дорожніх знаків», - заявили у сервісному центрі МВС.
Також там зазначили, що існують критичні порушення, під час яких екзаменатор або інструктор автошколи може втрутитись у керування транспортним засобом, щоб уникнути аварійної ситуації, небезпеки для життя і здоров’я інших учасників дорожнього руху. Тобто, якщо екзаменатор або інструктор втрутився в керування — наприклад, натиснув на педаль гальма чи повернув кермо, щоб уникнути зіткнення з іншим авто — іспит негайно припиняється.
Відповідно до Наказу МВС №515 передбачено випадки, коли практичний іспит вважається нескладеним. Зокрема, якщо кандидат у водії:
- допустив більше трьох типових помилок;
- створив ситуацію, що викликала необхідність втручання екзаменатора або спеціаліста закладу (у разі його присутності в авто, на якому проводиться іспит) в управління транспортним засобом для запобігання аварійно-небезпечній ситуації та/або дорожньо-транспортній пригоді;
- відмовився виконати вправу практичного іспиту, крім випадків, коли виконання команди екзаменатора може призвести до порушення ПДР або створення аварійно-небезпечної ситуації та/або дорожньо-транспортної пригоди.
Якщо кандидат у водії допустив помилки, які призвели до втручання екзаменатора в систему керування, це свідчить про те, що він не готовий самостійно керувати автомобілем і швидко реагувати в критичній ситуації. Тому під час практичного навчання в автошколі важливо:
- виконувати складні повороти, з’їзди з кругового перехрестя;
- керувати в різний час доби та в години пік;
- дотримуватись безпечного інтервалу та дистанції;
- тренувати миттєву реакцію в різних ситуаціях;
- навчитись передбачати дії інших учасників дорожнього руху;
- опанувати емоції: поводитись впевнено та спокійно за кермом.
Головний сервісний центр МВС нагадав, що практичне навчання на механічній коробці передач становить мінімум 40 годин, на автоматичній – 38 годин.
