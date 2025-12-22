  1. В Україні
Отримання посвідчення водія — назвали типові помилки на практичному іспиті

20:29, 22 грудня 2025
Під час практичного іспиту кандидат у водії може допустити до трьох типових помилок, але є порушення, після яких іспит припиняється негайно.
Фото: pdrtest.com
Як раніше писала «Судово-юридична газета», назвали 5 типових помилок на теоретичному іспиті у сервісному центрі МВС.

Згодом Головний сервісний центр МВС назвав типові помилки на практичному іспиті.

«Під час складання практичних іспитів допускається до трьох типових помилок, щоб результат був позитивний. Серед найпоширеніших: неввімкнення покажчиків повороту, недотримання дорожньої розмітки, ігнорування дорожніх знаків», - заявили у сервісному центрі МВС.

Також там зазначили, що існують критичні порушення, під час яких екзаменатор або інструктор автошколи може втрутитись у керування транспортним засобом, щоб уникнути аварійної ситуації, небезпеки для життя і здоров’я інших учасників дорожнього руху. Тобто, якщо екзаменатор або інструктор втрутився в керування — наприклад, натиснув на педаль гальма чи повернув кермо, щоб уникнути зіткнення з іншим авто — іспит негайно припиняється. 

Відповідно до Наказу МВС №515 передбачено випадки, коли практичний іспит вважається нескладеним. Зокрема, якщо кандидат у водії:

  • допустив більше трьох типових помилок;
  • створив ситуацію, що викликала необхідність втручання екзаменатора або спеціаліста закладу (у разі його присутності в авто, на якому проводиться іспит) в управління транспортним засобом для запобігання аварійно-небезпечній ситуації та/або дорожньо-транспортній пригоді;
  • відмовився виконати вправу практичного іспиту, крім випадків, коли виконання команди екзаменатора може призвести до порушення ПДР або створення аварійно-небезпечної ситуації та/або дорожньо-транспортної пригоди.

Якщо кандидат у водії допустив помилки, які призвели до втручання екзаменатора в систему керування, це свідчить про те, що він не готовий самостійно керувати автомобілем і швидко реагувати в критичній ситуації. Тому під час практичного навчання в автошколі важливо:

  • виконувати складні повороти, з’їзди з кругового перехрестя;
  • керувати в різний час доби та в години пік;
  • дотримуватись безпечного інтервалу та дистанції;
  • тренувати миттєву реакцію в різних ситуаціях;
  • навчитись передбачати дії інших учасників дорожнього руху;
  • опанувати емоції: поводитись впевнено та спокійно за кермом.

Головний сервісний центр МВС нагадав, що практичне навчання на механічній коробці передач становить мінімум 40 годин, на автоматичній – 38 годин.

