Назвали 5 типових помилок на теоретичному іспиті у сервісному центрі МВС

Головний сервісний центр МВС проаналізував результати тестувань і визначив п’ять найпоширеніших тем, у яких майбутні водії помиляються найчастіше.

Під час складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС кандидати у водії нерідко припускаються типових помилок. Головний сервісний центр МВС проаналізував результати тестувань і визначив п’ять найпоширеніших тем, у яких майбутні водії помиляються найчастіше.

Рух транспортних засобів за жестами регулювальника

Незнання або плутанина у значенні жестів регулювальника залишається однією з найчастіших причин помилок. Кандидати неправильно визначають дозволені напрямки руху або не враховують пріоритет сигналів регулювальника над світлофором і дорожніми знаками.

Проїзд нерегульованих перехресть

Помилки виникають під час визначення черговості проїзду, особливо за наявності перешкод праворуч, другорядних доріг або трамвайних колій. Часто кандидати ігнорують правило «перешкоди справа».

Проїзд перехрестя з круговим рухом

Найбільше труднощів викликає надання переваги в русі та вибір правильної смуги. Часто кандидати у водії не враховують дорожні знаки, що встановлюють пріоритет, або плутають загальні правила проїзду кругових перехресть.

Застосування вимог дорожньої розмітки

Кандидати у водії неправильно трактують значення горизонтальної розмітки, зокрема суцільних і переривчастих ліній, стоп-ліній, напрямних стрілок і поєднання розмітки зі знаками.

Надання домедичної допомоги

Найчастіше помилки пов’язані з алгоритмом дій у разі масивної кровотечі, переломів, опіків, втрати свідомості та проведення серцево-легеневої реанімації. Майбутні водії плутають послідовність дій, неправильне співвідношення натискань і вдихів під час СЛР, а також способи зупинки кровотечі.

«На іспиті потрібно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Допускається до 2 помилок. Якщо більше — повторна спроба можлива через 10 днів.

Радимо не заучувати відповіді, а розуміти логіку ПДР і базові принципи домедичної допомоги. Це допоможе і на іспиті, і в реальному житті», - додав Головний сервісний центр МВС.

