Назвали 5 типичных ошибок на теоретическом экзамене в сервисном центре МВД

21:49, 18 декабря 2025
Главный сервисный центр МВД проанализировал результаты тестирований и определил пять наиболее распространенных тем, в которых будущие водители ошибаются чаще всего.
Фото: riv.hsc.gov.ua
Во время сдачи теоретического экзамена в сервисных центрах МВД кандидаты в водители нередко допускают типичные ошибки. Главный сервисный центр МВД проанализировал результаты тестирований и определил пять наиболее распространенных тем, в которых будущие водители ошибаются чаще всего.

Движение транспортных средств по жестам регулировщика

Незнание или путаница в значении жестов регулировщика остается одной из самых частых причин ошибок. Кандидаты неправильно определяют разрешенные направления движения или не учитывают приоритет сигналов регулировщика над светофором и дорожными знаками.

Проезд нерегулируемых перекрестков

Ошибки возникают при определении очередности проезда, особенно при наличии помех справа, второстепенных дорог или трамвайных путей. Часто кандидаты игнорируют правило «помехи справа».

Проезд перекрестков с круговым движением

Наибольшие трудности вызывает предоставление преимущества в движении и выбор правильной полосы. Часто кандидаты в водители не учитывают дорожные знаки, устанавливающие приоритет, или путают общие правила проезда круговых перекрестков.

Применение требований дорожной разметки

Кандидаты в водители неправильно трактуют значение горизонтальной разметки, в частности сплошных и прерывистых линий, стоп-линий, направляющих стрелок и сочетание разметки со знаками.

Оказание домедицинской помощи

Чаще всего ошибки связаны с алгоритмом действий при массивном кровотечении, переломах, ожогах, потере сознания и проведении сердечно-легочной реанимации. Будущие водители путают последовательность действий, неправильное соотношение нажатий и вдохов во время СЛР, а также способы остановки кровотечения.

«На экзамене необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Допускается до 2 ошибок. Если больше — повторная попытка возможна через 10 дней.

Рекомендуем не заучивать ответы, а понимать логику ПДД и базовые принципы домедицинской помощи. Это поможет и на экзамене, и в реальной жизни», — добавили в Главном сервисном центре МВД.

