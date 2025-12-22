  1. В Украине
  2. / Авто

Получение водительского удостоверения — названы типичные ошибки на практическом экзамене

20:29, 22 декабря 2025
Во время практического экзамена кандидат в водители может допустить до трех типичных ошибок, однако существуют нарушения, после которых экзамен прекращается немедленно.
Получение водительского удостоверения — названы типичные ошибки на практическом экзамене
Фото: pdrtest.com
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», были названы 5 типичных ошибок на теоретическом экзамене в сервисном центре МВД.

Позднее Главный сервисный центр МВД назвал типичные ошибки на практическом экзамене.

«Во время сдачи практических экзаменов допускается до трех типичных ошибок, чтобы результат был положительным. Среди самых распространенных: невключение указателей поворота, несоблюдение дорожной разметки, игнорирование дорожных знаков», — заявили в сервисном центре МВД.

Также там отметили, что существуют критические нарушения, во время которых экзаменатор или инструктор автошколы может вмешаться в управление транспортным средством, чтобы избежать аварийной ситуации, опасности для жизни и здоровья других участников дорожного движения. То есть, если экзаменатор или инструктор вмешался в управление — например, нажал на педаль тормоза или повернул руль, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, — экзамен немедленно прекращается.

В соответствии с Приказом МВД №515 предусмотрены случаи, когда практический экзамен считается несданным. В частности, если кандидат в водители:

  • допустил более трех типичных ошибок;
  • создал ситуацию, которая вызвала необходимость вмешательства экзаменатора или специалиста учреждения (в случае его присутствия в автомобиле, на котором проводится экзамен) в управление транспортным средством для предотвращения аварийно-опасной ситуации и/или дорожно-транспортного происшествия;
  • отказался выполнить упражнение практического экзамена, кроме случаев, когда выполнение команды экзаменатора может привести к нарушению ПДД или созданию аварийно-опасной ситуации и/или дорожно-транспортного происшествия.

Если кандидат в водители допустил ошибки, которые привели к вмешательству экзаменатора в систему управления, это свидетельствует о том, что он не готов самостоятельно управлять автомобилем и быстро реагировать в критической ситуации. Поэтому во время практического обучения в автошколе важно:

  • выполнять сложные повороты, съезды с кругового перекрестка;
  • управлять автомобилем в разное время суток и в часы пик;
  • соблюдать безопасный интервал и дистанцию;
  • тренировать мгновенную реакцию в различных ситуациях;
  • научиться предвидеть действия других участников дорожного движения;
  • овладеть эмоциями: вести себя уверенно и спокойно за рулем.

Главный сервисный центр МВД напомнил, что практическое обучение на механической коробке передач составляет минимум 40 часов, на автоматической — 38 часов.

