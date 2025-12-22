  1. У світі

Збрехав, що працював з офісу, хоча був удома — обман коштував працівнику юридичної кар’єри

20:22, 22 грудня 2025
Чоловік не з’явився на роботі та намагався це приховати: сроба обманути роботодавця мала серйозні наслідки.
Працівника міжнародної юридичної компанії відсторонили від роботи в юридичній сфері після того, як він збрехав колегам і керівництву про свою присутність в офісі. Чоловік намагався приховати, що не вийшов на роботу, хоча мав обов’язково працювати з офісу.

Ділан Патель працював у міжнародній юридичній фірмі Stephenson Harwood та відповідав за дотримання внутрішніх правил і процедур компанії.

Що сталося

Як випливає з рішення британського регулятора Solicitors Regulation Authority (SRA), у листопаді минулого року керівництво компанії зобов’язало працівника працювати безпосередньо з лондонського офісу.

Однак у визначений день він на роботу не з’явився. Замість цього протягом наступного тижня чоловік намагався створити враження, що був в офісі.

Як він намагався це приховати

Одній із колег Патель сказав, що нібито перебуває на іншому поверсі будівлі. Також він повідомив, що не може зустрітися через велику завантаженість.

Під час двох внутрішніх перевірок у компанії працівник продовжував наполягати, що був присутній на робочому місці. Він стверджував, що охоронець пропустив його до будівлі після того, як він забув службову перепустку. Чоловік навіть детально описав охоронця, назвав точний час приходу й виходу та розповів, де саме сидів протягом дня.

Втім, регулятор дійшов висновку, що ці пояснення були вигаданими та свідомо неправдивими.

Чим це закінчилося

У грудні компанія звільнила Пателя за грубе порушення трудових обов’язків. Після цього регулятор застосував до нього спеціальне обмеження, яке фактично забороняє йому працювати в будь-якій юридичній фірмі без окремого дозволу.

Таким чином, спроба приховати відсутність на роботі та обманути колег призвела до того, що чоловік фактично втратив можливість працювати в юридичній сфері.

Велика Британія трудові відносини

