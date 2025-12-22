Солгал, что работал из офиса, хотя был дома — обман стоил сотруднику юридической карьеры

Мужчина не явился на работу и пытался это скрыть: попытка обмануть работодателя имела серьезные последствия.

Сотрудника международной юридической компании отстранили от работы в юридической сфере после того, как он солгал коллегам и руководству о своем присутствии в офисе. Мужчина пытался скрыть, что не вышел на работу, хотя был обязан работать непосредственно из офиса.

Дилан Патель работал в международной юридической фирме Stephenson Harwood и отвечал за соблюдение внутренних правил и процедур компании.

Что произошло

Как следует из решения британского регулятора Solicitors Regulation Authority (SRA), в ноябре прошлого года руководство компании обязало сотрудника работать непосредственно из лондонского офиса.

Однако в назначенный день он на работу не явился. Вместо этого в течение следующей недели мужчина пытался создать впечатление, что находился в офисе.

Как он пытался это скрыть

Одной из коллег Патель сообщил, что якобы находится на другом этаже здания. Также он сказал, что не может встретиться из-за большой загруженности.

Во время двух внутренних проверок в компании сотрудник продолжал настаивать, что был на рабочем месте. Он утверждал, что охранник пропустил его в здание после того, как он забыл служебный пропуск. Мужчина даже подробно описал охранника, назвал точное время прихода и ухода и рассказал, где именно сидел в течение дня.

Однако регулятор пришел к выводу, что эти объяснения были вымышленными и сознательно ложными.

Чем это закончилось

В декабре компания уволила Пателя за грубое нарушение трудовых обязанностей. После этого регулятор применил к нему специальное ограничение, которое фактически запрещает ему работать в любой юридической фирме без отдельного разрешения.

Таким образом, попытка скрыть отсутствие на работе и обмануть коллег привела к тому, что мужчина фактически лишился возможности работать в юридической сфере.

