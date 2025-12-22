  1. В мире

Солгал, что работал из офиса, хотя был дома — обман стоил сотруднику юридической карьеры

20:22, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина не явился на работу и пытался это скрыть: попытка обмануть работодателя имела серьезные последствия.
Солгал, что работал из офиса, хотя был дома — обман стоил сотруднику юридической карьеры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудника международной юридической компании отстранили от работы в юридической сфере после того, как он солгал коллегам и руководству о своем присутствии в офисе. Мужчина пытался скрыть, что не вышел на работу, хотя был обязан работать непосредственно из офиса.

Дилан Патель работал в международной юридической фирме Stephenson Harwood и отвечал за соблюдение внутренних правил и процедур компании.

Что произошло

Как следует из решения британского регулятора Solicitors Regulation Authority (SRA), в ноябре прошлого года руководство компании обязало сотрудника работать непосредственно из лондонского офиса.

Однако в назначенный день он на работу не явился. Вместо этого в течение следующей недели мужчина пытался создать впечатление, что находился в офисе.

Как он пытался это скрыть

Одной из коллег Патель сообщил, что якобы находится на другом этаже здания. Также он сказал, что не может встретиться из-за большой загруженности.

Во время двух внутренних проверок в компании сотрудник продолжал настаивать, что был на рабочем месте. Он утверждал, что охранник пропустил его в здание после того, как он забыл служебный пропуск. Мужчина даже подробно описал охранника, назвал точное время прихода и ухода и рассказал, где именно сидел в течение дня.

Однако регулятор пришел к выводу, что эти объяснения были вымышленными и сознательно ложными.

Чем это закончилось

В декабре компания уволила Пателя за грубое нарушение трудовых обязанностей. После этого регулятор применил к нему специальное ограничение, которое фактически запрещает ему работать в любой юридической фирме без отдельного разрешения.

Таким образом, попытка скрыть отсутствие на работе и обмануть коллег привела к тому, что мужчина фактически лишился возможности работать в юридической сфере.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]