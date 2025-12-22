Зеленський присвоїв дипломатичні ранги низці посадовцям, — список

Присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла низці посадовцям.

Президент України Володимир Зеленський 22 грудня підписав указ №976/2025 Про присвоєння дипломатичних рангів.

«Відповідно до статті 25 Закону України «Про дипломатичну службу» постановляю:

Присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла:

БЕЦІ Мар’яні Олександрівні – заступнику Міністра закордонних справ України

ВІТРЕНКУ Юрію Володимировичу – Постійному представнику України при міжнародних організаціях у Відні

ЗАДОРОЖНЮК Наталії Іванівні – директору Другого європейського департаменту Міністерства закордонних справ України

ЗВАРИЧУ Василю Богдановичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України в Чеській Республіці

MAKEЄВУ Олексію Сергійовичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України у Федеративній Республіці Німеччина

Присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу:

ГАЙОВИШИН Христині Олегівні – заступнику Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй

ЧЕРНИШЕНКУ Анатолію Вадимовичу – першому заступнику Генерального директора Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу Президента України

ЮРАШУ Андрію Васильовичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України у Ватикані.

Присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу:

АБЛАЗОВУ Костянтину Валерійовичу – раднику-посланнику Посольства України у Французькій Республіці

БАБКОВУ Андрію Юрійовичу – заступнику Керівника Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України

ВАСИЛЕНКУ Сергію Олександровичу – Послу з особливих доручень відділу дипломатичної роботи Міністра Департаменту служби Міністра Міністерства закордонних справ України

BOPOHI Костянтину Миколайовичу – заступнику начальника Управління – начальнику відділу оперативного реагування Управління консульського захисту Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України

ГАВРИШУ Олексію Петровичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України в Королівстві Норвегія

ГРИНІВУ Дмитру Васильовичу – завідувачу відділу європейської інтеграції Директорату з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України

ДВОРНИКУ Сергію Олександровичу – директору Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України

ІЛЬНИЦЬКОМУ Олексію Миколайовичу – заступнику Генерального директора Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу Президента України

КРИСІ Світлані Анатоліївні – заступнику директора Департаменту – начальнику Управління консульської діяльності Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України

ЛЯЛІНІЙ-БОЙКО Вікторії Григорівні – директору Департаменту публічної дипломатії та стратегічних комунікацій Міністерства закордонних справ України

МОВЧАНУ Миколі Петровичу – заступнику Постійного представника України при ЮНЕСКО

НАДЖОСУ Андрію Івановичу – директору Першого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України

РОМАНЕНКУ Сергію Олександровичу – завідувачу відділу міждержавних заходів Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України

СВЯТУНУ Олексію Володимировичу – завідувачу відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу Президента України

ЧЕРНИШЕВУ Олексію Миколайовичу – раднику-посланнику Посольства України в Турецькій Республіці

ШМИК Анні Олександрівні – Керівнику Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України», - йдеться у тексті указу.

