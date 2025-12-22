  1. В Україні

Зеленський присвоїв дипломатичні ранги низці посадовцям, — список

20:38, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла низці посадовцям.
Зеленський присвоїв дипломатичні ранги низці посадовцям, — список
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський 22 грудня підписав указ №976/2025 Про присвоєння дипломатичних рангів.

«Відповідно до статті 25 Закону України «Про дипломатичну службу» постановляю:

  1. Присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла:

БЕЦІ Мар’яні Олександрівні – заступнику Міністра закордонних справ України

ВІТРЕНКУ Юрію Володимировичу – Постійному представнику України при міжнародних організаціях у Відні

ЗАДОРОЖНЮК Наталії Іванівні – директору Другого європейського департаменту Міністерства закордонних справ України

ЗВАРИЧУ Василю Богдановичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України в Чеській Республіці

MAKEЄВУ Олексію Сергійовичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України у Федеративній Республіці Німеччина

  1. Присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу:

ГАЙОВИШИН Христині Олегівні – заступнику Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй

ЧЕРНИШЕНКУ Анатолію Вадимовичу – першому заступнику Генерального директора Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу Президента України

ЮРАШУ Андрію Васильовичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України у Ватикані.

  1. Присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу:

АБЛАЗОВУ Костянтину Валерійовичу – раднику-посланнику Посольства України у Французькій Республіці

БАБКОВУ Андрію Юрійовичу – заступнику Керівника Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України

ВАСИЛЕНКУ Сергію Олександровичу – Послу з особливих доручень відділу дипломатичної роботи Міністра Департаменту служби Міністра Міністерства закордонних справ України

BOPOHI Костянтину Миколайовичу – заступнику начальника Управління – начальнику відділу оперативного реагування Управління консульського захисту Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України

ГАВРИШУ Олексію Петровичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України в Королівстві Норвегія

ГРИНІВУ Дмитру Васильовичу – завідувачу відділу європейської інтеграції Директорату з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України

ДВОРНИКУ Сергію Олександровичу – директору Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України

ІЛЬНИЦЬКОМУ Олексію Миколайовичу – заступнику Генерального директора Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу Президента України

КРИСІ Світлані Анатоліївні – заступнику директора Департаменту – начальнику Управління консульської діяльності Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України

ЛЯЛІНІЙ-БОЙКО Вікторії Григорівні – директору Департаменту публічної дипломатії та стратегічних комунікацій Міністерства закордонних справ України

МОВЧАНУ Миколі Петровичу – заступнику Постійного представника України при ЮНЕСКО

НАДЖОСУ Андрію Івановичу – директору Першого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України

РОМАНЕНКУ Сергію Олександровичу – завідувачу відділу міждержавних заходів Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України

СВЯТУНУ Олексію Володимировичу – завідувачу відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу Президента України

ЧЕРНИШЕВУ Олексію Миколайовичу – раднику-посланнику Посольства України в Турецькій Республіці

ШМИК Анні Олександрівні – Керівнику Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України», - йдеться у тексті указу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]