Зеленський присвоїв дипломатичні ранги низці посадовцям, — список
Президент України Володимир Зеленський 22 грудня підписав указ №976/2025 Про присвоєння дипломатичних рангів.
«Відповідно до статті 25 Закону України «Про дипломатичну службу» постановляю:
- Присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла:
БЕЦІ Мар’яні Олександрівні – заступнику Міністра закордонних справ України
ВІТРЕНКУ Юрію Володимировичу – Постійному представнику України при міжнародних організаціях у Відні
ЗАДОРОЖНЮК Наталії Іванівні – директору Другого європейського департаменту Міністерства закордонних справ України
ЗВАРИЧУ Василю Богдановичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України в Чеській Республіці
MAKEЄВУ Олексію Сергійовичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України у Федеративній Республіці Німеччина
- Присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу:
ГАЙОВИШИН Христині Олегівні – заступнику Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй
ЧЕРНИШЕНКУ Анатолію Вадимовичу – першому заступнику Генерального директора Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу Президента України
ЮРАШУ Андрію Васильовичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України у Ватикані.
- Присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу:
АБЛАЗОВУ Костянтину Валерійовичу – раднику-посланнику Посольства України у Французькій Республіці
БАБКОВУ Андрію Юрійовичу – заступнику Керівника Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України
ВАСИЛЕНКУ Сергію Олександровичу – Послу з особливих доручень відділу дипломатичної роботи Міністра Департаменту служби Міністра Міністерства закордонних справ України
BOPOHI Костянтину Миколайовичу – заступнику начальника Управління – начальнику відділу оперативного реагування Управління консульського захисту Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України
ГАВРИШУ Олексію Петровичу – Надзвичайному і Повноважному Послу України в Королівстві Норвегія
ГРИНІВУ Дмитру Васильовичу – завідувачу відділу європейської інтеграції Директорату з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України
ДВОРНИКУ Сергію Олександровичу – директору Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України
ІЛЬНИЦЬКОМУ Олексію Миколайовичу – заступнику Генерального директора Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу Президента України
КРИСІ Світлані Анатоліївні – заступнику директора Департаменту – начальнику Управління консульської діяльності Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України
ЛЯЛІНІЙ-БОЙКО Вікторії Григорівні – директору Департаменту публічної дипломатії та стратегічних комунікацій Міністерства закордонних справ України
МОВЧАНУ Миколі Петровичу – заступнику Постійного представника України при ЮНЕСКО
НАДЖОСУ Андрію Івановичу – директору Першого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України
РОМАНЕНКУ Сергію Олександровичу – завідувачу відділу міждержавних заходів Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України
СВЯТУНУ Олексію Володимировичу – завідувачу відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу Президента України
ЧЕРНИШЕВУ Олексію Миколайовичу – раднику-посланнику Посольства України в Турецькій Республіці
ШМИК Анні Олександрівні – Керівнику Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України», - йдеться у тексті указу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.