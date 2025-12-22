Зеленский присвоил дипломатические ранги ряду должностных лиц — список

Ряду должностных лиц присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря подписал указ №976/2025 «О присвоении дипломатических рангов».

В соответствии со статьей 25 Закона Украины «О дипломатической службе» постановляю:

Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла:

БЕЦЕ Марианне Александровне — заместителю Министра иностранных дел Украины

ВИТРЕНКО Юрию Владимировичу — Постоянному представителю Украины при международных организациях в Вене

ЗАДОРОЖНЮК Наталье Ивановне — директору Второго европейского департамента Министерства иностранных дел Украины

ЗВАРИЧУ Василию Богдановичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Чешской Республике

МАКЕЕВУ Алексею Сергеевичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Федеративной Республике Германия

Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса:

ГАЙОВИШИН Христине Олеговне — заместителю Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций

ЧЕРНЫШЕНКО Анатолию Вадимовичу — первому заместителю Генерального директора Директората по вопросам внешней политики и международного военно-технического сотрудничества Офиса Президента Украины

ЮРАШУ Андрею Васильевичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Ватикане

Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса:

АБЛАЗОВУ Константину Валерьевичу — советнику-посланнику Посольства Украины во Французской Республике

БАБКОВУ Андрею Юрьевичу — заместителю Руководителя Службы Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента Украины

ВАСИЛЕНКО Сергею Александровичу — Послу по особым поручениям отдела дипломатической работы Министра Департамента службы Министра Министерства иностранных дел Украины

ВОРОНИНУ Константину Николаевичу — заместителю начальника Управления — начальнику отдела оперативного реагирования Управления консульской защиты Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины

ГАВРИШУ Алексею Петровичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Королевстве Норвегия

ГРЫНИВУ Дмитрию Васильевичу — заведующему отделом европейской интеграции Директората по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины

ДВОРНИКУ Сергею Александровичу — директору Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины

ИЛЬНИЦКОМУ Алексею Николаевичу — заместителю Генерального директора Директората по вопросам внешней политики и международного военно-технического сотрудничества Офиса Президента Украины

КРЫСЕ Светлане Анатольевне — заместителю директора Департамента — начальнику Управления консульской деятельности Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины

ЛЯЛИНОЙ-БОЙКО Виктории Григорьевне — директору Департамента публичной дипломатии и стратегических коммуникаций Министерства иностранных дел Украины

МОВЧАНУ Николаю Петровичу — заместителю Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО

НАДЖОСУ Андрею Ивановичу — директору Первого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины

РОМАНЕНКО Сергею Александровичу — заведующему отделом межгосударственных мероприятий Службы Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента Украины

СВЯТУНУ Алексею Владимировичу — заведующему отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и международного военно-технического сотрудничества Офиса Президента Украины

ЧЕРНЫШЕВУ Алексею Николаевичу — советнику-посланнику Посольства Украины в Турецкой Республике

ШМИК Анне Александровне — Руководителю Службы Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента Украины.

