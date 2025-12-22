  1. В Украине

Зеленский присвоил дипломатические ранги ряду должностных лиц — список

20:38, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ряду должностных лиц присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Зеленский присвоил дипломатические ранги ряду должностных лиц — список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря подписал указ №976/2025 «О присвоении дипломатических рангов».

В соответствии со статьей 25 Закона Украины «О дипломатической службе» постановляю:

  1. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла:

БЕЦЕ Марианне Александровне — заместителю Министра иностранных дел Украины

ВИТРЕНКО Юрию Владимировичу — Постоянному представителю Украины при международных организациях в Вене

ЗАДОРОЖНЮК Наталье Ивановне — директору Второго европейского департамента Министерства иностранных дел Украины

ЗВАРИЧУ Василию Богдановичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Чешской Республике

МАКЕЕВУ Алексею Сергеевичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Федеративной Республике Германия

  1. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса:

ГАЙОВИШИН Христине Олеговне — заместителю Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций

ЧЕРНЫШЕНКО Анатолию Вадимовичу — первому заместителю Генерального директора Директората по вопросам внешней политики и международного военно-технического сотрудничества Офиса Президента Украины

ЮРАШУ Андрею Васильевичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Ватикане

  1. Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса:

АБЛАЗОВУ Константину Валерьевичу — советнику-посланнику Посольства Украины во Французской Республике

БАБКОВУ Андрею Юрьевичу — заместителю Руководителя Службы Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента Украины

ВАСИЛЕНКО Сергею Александровичу — Послу по особым поручениям отдела дипломатической работы Министра Департамента службы Министра Министерства иностранных дел Украины

ВОРОНИНУ Константину Николаевичу — заместителю начальника Управления — начальнику отдела оперативного реагирования Управления консульской защиты Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины

ГАВРИШУ Алексею Петровичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Королевстве Норвегия

ГРЫНИВУ Дмитрию Васильевичу — заведующему отделом европейской интеграции Директората по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины

ДВОРНИКУ Сергею Александровичу — директору Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины

ИЛЬНИЦКОМУ Алексею Николаевичу — заместителю Генерального директора Директората по вопросам внешней политики и международного военно-технического сотрудничества Офиса Президента Украины

КРЫСЕ Светлане Анатольевне — заместителю директора Департамента — начальнику Управления консульской деятельности Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины

ЛЯЛИНОЙ-БОЙКО Виктории Григорьевне — директору Департамента публичной дипломатии и стратегических коммуникаций Министерства иностранных дел Украины

МОВЧАНУ Николаю Петровичу — заместителю Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО

НАДЖОСУ Андрею Ивановичу — директору Первого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины

РОМАНЕНКО Сергею Александровичу — заведующему отделом межгосударственных мероприятий Службы Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента Украины

СВЯТУНУ Алексею Владимировичу — заведующему отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и международного военно-технического сотрудничества Офиса Президента Украины

ЧЕРНЫШЕВУ Алексею Николаевичу — советнику-посланнику Посольства Украины в Турецкой Республике

ШМИК Анне Александровне — Руководителю Службы Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]