Зеленский присвоил дипломатические ранги ряду должностных лиц — список
Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря подписал указ №976/2025 «О присвоении дипломатических рангов».
В соответствии со статьей 25 Закона Украины «О дипломатической службе» постановляю:
- Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла:
БЕЦЕ Марианне Александровне — заместителю Министра иностранных дел Украины
ВИТРЕНКО Юрию Владимировичу — Постоянному представителю Украины при международных организациях в Вене
ЗАДОРОЖНЮК Наталье Ивановне — директору Второго европейского департамента Министерства иностранных дел Украины
ЗВАРИЧУ Василию Богдановичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Чешской Республике
МАКЕЕВУ Алексею Сергеевичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Федеративной Республике Германия
- Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса:
ГАЙОВИШИН Христине Олеговне — заместителю Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций
ЧЕРНЫШЕНКО Анатолию Вадимовичу — первому заместителю Генерального директора Директората по вопросам внешней политики и международного военно-технического сотрудничества Офиса Президента Украины
ЮРАШУ Андрею Васильевичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Ватикане
- Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса:
АБЛАЗОВУ Константину Валерьевичу — советнику-посланнику Посольства Украины во Французской Республике
БАБКОВУ Андрею Юрьевичу — заместителю Руководителя Службы Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента Украины
ВАСИЛЕНКО Сергею Александровичу — Послу по особым поручениям отдела дипломатической работы Министра Департамента службы Министра Министерства иностранных дел Украины
ВОРОНИНУ Константину Николаевичу — заместителю начальника Управления — начальнику отдела оперативного реагирования Управления консульской защиты Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины
ГАВРИШУ Алексею Петровичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Королевстве Норвегия
ГРЫНИВУ Дмитрию Васильевичу — заведующему отделом европейской интеграции Директората по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины
ДВОРНИКУ Сергею Александровичу — директору Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины
ИЛЬНИЦКОМУ Алексею Николаевичу — заместителю Генерального директора Директората по вопросам внешней политики и международного военно-технического сотрудничества Офиса Президента Украины
КРЫСЕ Светлане Анатольевне — заместителю директора Департамента — начальнику Управления консульской деятельности Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины
ЛЯЛИНОЙ-БОЙКО Виктории Григорьевне — директору Департамента публичной дипломатии и стратегических коммуникаций Министерства иностранных дел Украины
МОВЧАНУ Николаю Петровичу — заместителю Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО
НАДЖОСУ Андрею Ивановичу — директору Первого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины
РОМАНЕНКО Сергею Александровичу — заведующему отделом межгосударственных мероприятий Службы Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента Украины
СВЯТУНУ Алексею Владимировичу — заведующему отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и международного военно-технического сотрудничества Офиса Президента Украины
ЧЕРНЫШЕВУ Алексею Николаевичу — советнику-посланнику Посольства Украины в Турецкой Республике
ШМИК Анне Александровне — Руководителю Службы Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.