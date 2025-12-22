До робочої групи щодо проведення виборів увійдуть усі фракції, представники ЦВК та експерти, — Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук заявив, що підписав розпорядження про створення робочої групи для підготовки законопроекту.

Фото: Associated Press

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що підписав розпорядження про створення робочої групи для підготовки законопроєкту щодо проведення виборів в умовах війни, куди увійдуть представники всіх без виключення фракцій і груп, а також експерти громадянського суспільства. Про це він сказав під час заходу з нагоди відзначення Дня працівників дипломатичної служби.

«З приводу виборів сьогодні мною було підписано розпорядження про створення робочої групи для підготовки відповідного законопроекту. Її очолює присутній тут перший заступник голови Верховної Ради Олександр Сергійович Корнієнко. До складу групи увійдуть представники всіх без виключення фракцій і груп, а також експерти громадянського суспільства — зокрема «Опора» та інші спеціалісти, які глибоко розбираються в питаннях організації виборів, за участю Центральної виборчої комісії», - сказав Стефанчук.

За його словами, законодавство вперше розробляється з урахуванням викликів війни і має передбачати: активне та пасивне виборче право військових; механізми голосування українців за кордоном; порядок проведення виборів на тимчасово окупованих територіях; дотримання міжнародних стандартів для визнання виборів демократичними.

«По кожному питанню є ціла низка за і проти, які треба пропрацювати, взяти кращий світовий досвід, і запропонувати Україні новий закон, який буде одноразового використання саме для цих виборів. А я сподіваюсь, ми перейдемо на платформу, яка є передбачена Конституцією, у виборчому кодексі і будемо рухатися цим шляхом», - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявляв, що проведення виборів в Україні можливе лише після внесення змін до законодавства, яке має врахувати специфіку повоєнного періоду або виборів після завершення активної фази бойових дій. Наразі ключова роль у цьому процесі належить Верховній Раді.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обговорив із представниками Верховної Ради можливість проведення виборів під час війни та очікує, що депутати «запропонують йому своє бачення».

Однак дані Центральної виборчої комісії свідчать про масштабні проблеми у виборчій інфраструктурі. Через війну РФ проти України нині функціонує лише 75% виборчих дільниць.

Водночас голова Оболонської РДА заявив, що Київ має достатньо укриттів для безпечного проведення виборів.

Також повідомлялося, що МЗС працює над інфраструктурою для виборів за кордоном.

