В рабочую группу по проведению выборов войдут все фракции, представители ЦИК и эксперты, — Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук заявил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки законопроекта.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки законопроекта о проведении выборов в условиях войны, в которую войдут представители всех без исключения фракций и групп, а также эксперты гражданского общества. Об этом он сказал во время мероприятия по случаю празднования Дня работников дипломатической службы.

«По поводу выборов сегодня мной было подписано распоряжение о создании рабочей группы для подготовки соответствующего законопроекта. Ее возглавляет присутствующий здесь первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Сергеевич Корниенко. В состав группы войдут представители всех без исключения фракций и групп, а также эксперты гражданского общества — в частности «Опора» и другие специалисты, которые глубоко разбираются в вопросах организации выборов, с участием Центральной избирательной комиссии», — сказал Стефанчук.

По его словам, законодательство впервые разрабатывается с учетом вызовов войны и должно предусматривать: активное и пассивное избирательное право военнослужащих; механизмы голосования украинцев за рубежом; порядок проведения выборов на временно оккупированных территориях; соблюдение международных стандартов для признания выборов демократическими.

«По каждому вопросу существует целый ряд «за» и «против», которые необходимо проработать, взять лучший мировой опыт и предложить Украине новый закон, который будет одноразового использования именно для этих выборов. А я надеюсь, что мы перейдем на платформу, которая предусмотрена Конституцией, в избирательном кодексе, и будем двигаться этим путем», — сказал Стефанчук.

Напомним, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявлял, что проведение выборов в Украине возможно лишь после внесения изменений в законодательство, которое должно учитывать специфику послевоенного периода либо выборов после завершения активной фазы боевых действий. В настоящее время ключевая роль в этом процессе принадлежит Верховной Раде.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с представителями Верховной Рады возможность проведения выборов во время войны и ожидает, что депутаты «предложат ему свое видение».

Однако данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют о масштабных проблемах в избирательной инфраструктуре. Из-за войны РФ против Украины сейчас функционирует лишь 75% избирательных участков.

В то же время глава Оболонской РГА заявил, что Киев имеет достаточно укрытий для безопасного проведения выборов.

Также сообщалось, что МИД работает над инфраструктурой для выборов за границей.

