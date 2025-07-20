У Раді обговорюють можливість дозволити чоловікам 18-25 років виїзд за кордон – Стефанчук

У парламенті обговорюють ініціативу дозволити чоловікам віком від 18 до 25 років виїзд за кордон.

Фото: Getty Images

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що у парламенті обговорюють ініціативу, щоб дозволити чоловікам віком від 18 до 25 років виїжджати за кордон. Про це він сказав у коментарі журналістам, передає канал «Ми – Україна».

«Український парламент – це 398 станом на зараз людей, які наділені правом законодавчої ініціативи. Ініціатив у парламенті дуже багато. Я знаю, що ця тема проговорюється, в тому числі на рівні спеціального комітету, членом якого є Федір Веніславський.

Я знаю, що такі ідеї є. Те, до якої думки вони прийдуть, це теж для мене важливо, я буду очікувати їхнього рішення.

Але справді від 18 до 25 люди не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав, тому ми повинні розробити механізм, щоб дати можливість реалізувати ці права. Який механізм буде знайдений – давайте я буду чекати відповідь від комітету, бо окремі члени комітету працюють над цими ініціативами щодо лібералізації», - сказав він.

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